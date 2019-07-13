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Ambalaj tasarımı yarışmasında kazanan projeler belli oldu

Ambalaj Sanayicileri Derneği ve Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı organizatörü Reed TÜYAP iş birliği ile bu yıl 15’incisi düzenlenen Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2019'un sonuçları belli oldu- Birinci, ikinci, üçüncü, mansiyon ve sertifika sıralaması ise 23 Ekim 2019 tarihinde Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı açılışında yapılacak olan törenle açıklanacak

13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:16
Ambalaj tasarımı yarışmasında kazanan projeler belli oldu

İSTANBUL (AA) - Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) ve Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı organizatörü Reed TÜYAP iş birliği ile bu yıl 15.’si düzenlenen Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2019'un sonuçları belli oldu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önemli ambalaj sanayicilerini bünyesinde bir araya getiren Ambalaj Sanayicileri Derneği, öğrencilere hayallerini tasarımlarına yansıtma olanağı sağlıyor.

Bu kapsamda, ASD ve Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı organizatörü Reed TÜYAP iş birliği ile düzenlenen 15. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması’nın kazananları belli oldu. Türkiye'de tasarım eğitimi alan öğrencilerin ambalaj tasarımı alanına da yönelmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmaya katılan öğrencilerin projeleri, Seçici Kurul tarafından değerlendirildi. Birinci, ikinci, üçüncü, mansiyon ve sertifika sıralaması ise 23 Ekim 2019 tarihinde Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı açılışında yapılacak olan törenle açıklanacak.

Kazanan projeler alfabetik sıraya göre şöyle:

"Ahtapot Sıvı Sabun Burak Karabay, Grab&Go Fatma Melis Çalkıvık, Heinz Acı Sos Ambalaj Tasarımı Emine Akdoğan, Heinz Ketçap Mayonez Ambalajı Mücahit Hilmi Yaman-Fethullah Er-Abudukeyoumu Yasen, Lokum-i Ezgi Deringöl-Eda Bilgiç-Mustafa Doğanay Bilgiç, Macuni Mesir Ambalaj Tasarımı Uğur Altun, Milkser Berna Avcı, Moko Spa Ve Terapi Seti Elif Sarıgüzmen, Nivea Milim Krem Rüveyda Ruşen Zenciroğlu, No-26 Bira Ambalaj Tasarım Projesi Merve Erik, Oil Traps Mustafa Sağdıç, Pause Öykü Ceylan, Pil Box Doğada Çözünebilir İlaç Ambalajı Denizhan Arda, Sefer Kutu Meşküre Sena Kayacan, Soapy Pelinsu Şirin, Soucup Hande Nur Yılmaz, Sürdürebilirlik Şükriye Beyza Kurt, Yayran Zeynep Esmer."

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, yarışmaya, 152 öğrenci projesinin başvuruda bulunduğunu belirterek, “Yarışmamız sadece öğrenciler için değil sektörümüz ve ülkemiz adına da büyük önem taşıyor. Bir ambalajın tasarımı en az içinde bulundurduğu ürün kadar değerli. Bundan dolayı genç tasarımcılarımıza büyük önem veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ambalaj tasarımının yaratıcılık gerektiren bir uğraş olduğuna dikkati çeken Sarıbekir, şunları kaydetti:

“Ortaya çıkan ambalajın tasarımı, içindeki ürün kadar önem taşır ve ürüne değer katar. Yarışmamıza farklı üniversitelerden katılım gösteren gençler, hedeflerine inanmalı ve hayallerini gerçekleştirmek için çok çalışmalılar. Ayrıca yarışmamızda başarıya ulaşan öğrenciler, yılda 12 ay burs almaya da hak kazanırken, WPO-Dünya Ambalaj Örgütü'nün düzenlediği WorldStar Student ile APF-Asya Ambalaj Örgütü'nün düzenlediği AsiaStar Yarışmalarına katılabilecek ve bu yarışmalarda dünya derecesi alabilmek için yeniden yarışabilecekler. Geçen yıl düzenlenen 14. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması'nda dereceye giren 13 öğrenci projesi AsiaStar ve WorldStar Student yarışmalarına katılma şansı elde etti. Dünya genelinde yüzlerce katılımın olduğu yarışmalardan AsiaStar’dan 6, WorldStar Student’dan ise Türkiye 2 Mansiyon 11 Sertifika ödülü ile dönerek, ambalaj sektörünün gücünü tüm dünyaya bir kez daha ispatladı. Bu yıl da öğrencilerimizin uluslararası yarışmalardan başarıyla döneceklerine inanıyoruz. Öğrencilerimiz başarılı oldukça ülkemiz, Avrasya ambalaj merkezi olma yolunda hızla ilerleyecek.”


- Yarışmada ilk üçe girene öğrenim bursu


Sarıbekir, yarışmada dereceye girenlere verilecek ödüllere de değinerek, “23 Ekim 2019’da, Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı açılışında yapılacak törende birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye ise 2 bin TL para ödülü verilecek. Mansiyon alan üç öğrenci ise bin TL ile ödüllendirilecek. Ayrıca yarışmada ilk üçe giren öğrenciler, para ödülünün yanı sıra 12 ay boyunca karşılıksız ASD & TÜYAP Öğrenim Bursu almaya hak kazanırken, projeler fuar boyunca fuar alanında sergilenecek.” ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:16
  1. ASD

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