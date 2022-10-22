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Ekonomi Amazon'un şirket belgeleri sızdırıldı: Çalışanlar isyanda!
Ekonomi

Amazon'un şirket belgeleri sızdırıldı: Çalışanlar isyanda!

Amazon çalışanlarının şirketteki çalışma şartlarına sabredemeyip 90 gün bile dolmadan işten ayrıldıkları iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-22 09:55:00 -
Amazon'un şirket belgeleri sızdırıldı: Çalışanlar isyanda!

Amazon çalışanlarının şirketteki çalışma şartlarına sabredemeyip 90 gün bile dolmadan işten ayrıldıkları iddia edildi.

Amazon, depolarındaki çalışma şartları sebebiyle yurt dışında sürekli gündeme geliyor. Yeni bir iddia da teknoloji blog ağı olan Engadget'den geldi. Teknoloji bloğunun yayınladığı şirket içi belgelere göre Amazon çalışanlarının şirketteki çalışma şartlarına sabredemediği anlaşıldı.

Webtekno'dan Ümit Kılınç'ın haberine göre, yıl başında şirket içinde paylaşılan belgeler, şirket içi araştırmaları, slaytları ve elektronik tabloları içeriyordu. Belgelerdeki bilgiler, Amazon’un çalışanları elinde tutma yeteneği hakkında karamsar göstergelere yer veriyor, mevcut stratejinin de kuruluş için büyük bir finansal zarara yol açtığı belirtiliyordu.

Ocak 2022 tarihli bir belgeye göre şirket içindeki “pişmanlık sonucu yıpranma (üretkenliğin azalması)”, “pişmanlık duyulmayan yıpranmadan” iki kat daha fazla görülüyordu. Üstelik bu, sadece depo çalışanlarında değil, tüm düzeylerdeki çalışanlarda ve bölümlerde yaşanan bir durumdu.

Öyle ki aynı belgeye göre 2021 yılında en alttan en üst tabakaya kadar tüm seviyelerdeki çalışanlarda pişmanlık sonucu yıpranma en düşük %69,5, en yüksek ise %81,3 oranında görülüyordu. Bu son derece yüksek yüzdeler de raporda şu ifadelere yol açtı:

“2021’de işe alınan üç yeni kişiden yalnızca biri şirkette 90 gün veya daha fazla kaldı.”

Çalışanlarda yaşanan bu durum, Amazon'u da finansal olarak derinden etkiliyordu. Öyle ki aynı rapora göre çalışanlarda görülen bu yüksek yıpranma oranı, şirkete her yıl tahmini 8 milyar dolara patlıyordu. Bu sayının büyüklüğünü, Amazon'un 2021 genelinde toplam 33,36 milyar dolar gelir elde ettiğini söylersek anlayabilirsiniz.

Amazon’dan açıklama

Amazon’a ulaşan Engadget, şirketin belgeler hakkındaki soruları yanıtlamayı defalarca reddettiğini paylaştı. Öte yandan yorum için ulaşan bir sözcü, şu ifadeleri kullandı:

“Şirket olarak, başarımıza her gün katkıda bulunanların çalışanlarımız olduğunun farkındayız ve bu yüzden her zaman nasıl yaptığımızı ve nasıl iyileştirebileceğimizi değerlendiriyoruz. Yıpranma, tüm işverenlerin karşılaştığı bir durumdur, ancak Amazon'u tercih edilen bir işveren yapmak için elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. Bu, iyi bir ücret, kapsamlı yan haklar, güvenli bir iş yeri ve etkili, ancak her zaman gelişen sağlam eğitim ve öğretim fırsatları sunarak gerçekleştirilir.”

Bunların yanı sıra Amazon, belgelerde yer alan sayısal verileri doğrulamadı veya yalanlamadı. Sözcü, bunun yerine şirket içi belgelerin zaman zaman “güvenilir veri eksikliği nedeniyle reddedildiğini veya düzeltilmiş bilgilerle değiştirildiğini” belirtti. Bu belgede söz konusu durumun yaşanıp yaşanmadığını ise paylaşmadı.

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