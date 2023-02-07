  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Enkaz altında kalan Yakup Taş'ın cenazesine ulaşıldı

4 yaşındaki Ada ağlayan ablasına böyle moral verdi: Bak annem, babam, kardeşim buradayız, korkacak bir şey yok ki!

Bu acının tarifi yok! Depremin sonrasında kahreden olay yaşandı! Beşiz bebeklerden 4'ü depremde hayatını kaybetti!

AK Parti milletvekili Yakup Taş depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti

TBMM'den depremlerle ilgili ortak bildiri

Türk Silahlı Kuvvetleri tüm gücü ile deprem bölgesinde!

Deprem bölgelerinde benzin ve motorin fiyatlarında indirim! Bugünden itibaren başlıyor

1 ilimizde arama-kurtarma faaliyetleri sona erdi! Müjde haberi bakan az önce duyurdu: Enkaz altında kimse kalmadı

Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbullulara kritik uyarı: Kuvvetli geliyor

Cihat Yaycı deprem sonrası Türkiye'yi işgal senaryosuna dikkat çekerek uyardı: Uyanık olun
Gündem Amazon'dan Türkiye kararı
Gündem

Amazon'dan Türkiye kararı

Amerikalı e-ticaret devi Amazon, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenenler için yardım çalışması başlattı.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 19:53:00 -
Amazon'dan Türkiye kararı

Şirketin internet sitesinden yapılan duyuruda, Kızılay ile diğer yardım kuruluşlarının acil ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmak için harekete geçildiği bildirildi.

Bağışlanan yardım malzemelerini şirketin İstanbul'daki lojistik merkezinden depremden etkilenen bölgelere göndermeye hazırlanıldığı kaydedilen açıklamada, mağdurların sadece deprem ile değil soğuk kış şartlarıyla da mücadele ettiği anımsatıldı.

Açıklamada, ilk gönderimlerin yarın başlayacağı ifade edilerek, bağışların battaniye, çadır, ısıtıcı, mama, çocuk bezi, bebek maması, ilaç ve diğer acil durum ihtiyaç maddelerini içerdiği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, Amazon'un Türkiye'de yaklaşık 2 bin çalışanı olduğu ve depremden etkilenen bölgelerde tesisi bulunmadığı belirtildi.

Kripto para borsası da bağış kampanyası başlattı

Öte yandan, kripto para borsası Binance de depremlerden en çok etkilenen bölgelerde bulunan kullanıcılarına 100'er dolar değerinde BNB bağışlayacağını açıkladı.

Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerinde bulunan bağıştan faydalanacak kullanıcıların adres ispatı yöntemiyle belirleneceği kaydedilen açıklamada, yapılacak toplam bağış miktarının 5 milyon doları bulmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Binance Charity üzerinden yapılacak dijital varlık bağış tutarlarının Türk lirasına dönüştürülerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amacıyla yetkilendirilmiş yardım derneklerine devredileceği, başvurularda BTC, ETH, BNB, BUSD, XRP dijital varlıklarının kabul edileceği belirtildi.

Bölge sallanmaya devam ediyor! Pazarcık'ta deprem
Bölge sallanmaya devam ediyor! Pazarcık'ta deprem

Gündem

Bölge sallanmaya devam ediyor! Pazarcık'ta deprem

Karamollaoğlu'ndan depremlere ilişkin açıklama
Karamollaoğlu'ndan depremlere ilişkin açıklama

Siyaset

Karamollaoğlu'ndan depremlere ilişkin açıklama

O ülkelerden Türkiye’ye ekipler akın akın geliyorlar! Bu kez depremine ilişkin destek seferberliği!
O ülkelerden Türkiye’ye ekipler akın akın geliyorlar! Bu kez depremine ilişkin destek seferberliği!

Gündem

O ülkelerden Türkiye’ye ekipler akın akın geliyorlar! Bu kez depremine ilişkin destek seferberliği!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Külliye'de deprem seferberliği! Tırlarla afet bölgelerine yardım gönderiliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Külliye'de deprem seferberliği! Tırlarla afet bölgelerine yardım gönderiliyor

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Külliye'de deprem seferberliği! Tırlarla afet bölgelerine yardım gönderiliyor

EGM'den Kahramanmaraş depremi açıklaması! Provokatörlere gözaltı
EGM'den Kahramanmaraş depremi açıklaması! Provokatörlere gözaltı

Gündem

EGM'den Kahramanmaraş depremi açıklaması! Provokatörlere gözaltı

Deprem bölgesinden uçuşlar ücretsiz mi? THY'den ücretsiz uçuş kararı: Tüm uçuşlar için mi? Bugün uçuşlar iptal edildi mi?
Deprem bölgesinden uçuşlar ücretsiz mi? THY'den ücretsiz uçuş kararı: Tüm uçuşlar için mi? Bugün uçuşlar iptal edildi mi?

Yaşam

Deprem bölgesinden uçuşlar ücretsiz mi? THY'den ücretsiz uçuş kararı: Tüm uçuşlar için mi? Bugün uçuşlar iptal edildi mi?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23