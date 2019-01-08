Amazon'dan büyük skandal! Müslümanlar ayağa kalktı
ABD'li alışveriş sitesi Amazon'da, Arapça ayet ve Allah yazılı paspasın satışa sunulması Müslümanları ayağa kaldırdı. Gelen tepkiler sonrası, Amazon söz konusu ürünleri satıştan kaldırdı.08 Ocak 2019 Salı 11:38
ABD'li e-ticaret sitesi Amazon'da satışa sunulan Arapça ayet ve "Allah" yazılı banyo paspasları Müslümanların büyük tepkisini topladı.
Merkezi ABD'de bulunan e-ticaret sitesi Amazon, üzerinde Arapça ayetler ve "Allah" yazılı banyo paspaslarını satışa sunmasının ardından ABD'deki Müslüman toplumundan büyük tepki aldı.
73 bin imza toplandı
ABD'nin önde gelen Müslüman derneklerinden Amerikan-İslam İlişkileri Konseyinin (CAIR) yaptığı açıklama üzerine Amazon söz konusu ürünleri satıştan kaldırdı.
Öte yandan söz konusu ürünlerin satışının durdurulması için Change.org'da başlatılan kampanyada yaklaşık 73 bin imza toplandı.
Amazon, 2016'da da Arapça Allah yazılı paspasları İngiltere'de satışa sunmasının ardından büyük eleştiri almıştı.
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