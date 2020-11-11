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Aktüel Amazon.com.tr'den Şahane İndirim Günleri
Aktüel

Amazon.com.tr'den Şahane İndirim Günleri

Yeniakit Publisher
2020-11-11 12:56:24 -
Amazon.com.tr'den Şahane İndirim Günleri

İSTANBUL (AA) - Amazon.com.tr'nin 9-11 Kasım'da geçerli olacak Şahane İndirim Günleri süresince tüketiciler modadan elektroniğe, oyuncaktan evcil hayvan ürünlerine kadar birçok kategoride binlerce ürüne yüzde 70'e varan indirimlerle sahip olabiliyor.

Amazon.com.tr'den yapılan açıklamaya göre, Adidas, Arnica, Bosch, Lego, L'oreal, Nivea, Paşabahçe, Philips, Puma, Reebok, Samsung, Xiaomi, Vitra gibi birçok global markanın ürünleri 3 gün sürecek kampanya boyunca uygun fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

Bugün gün sonuna kadar geçerli olacak fırsatlarla tüketiciler, modadan elektroniğe, oyuncaktan evcil hayvan ürünlerine kadar birçok kategoride binlerce ürüne yüzde 70'e varan indirimlerle sahip olabiliyor.

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