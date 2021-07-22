Amazon Prime Battlefield 1 oyunu ücretsiz mi? Amazon Prime Battlefield 1 nasıl indirilir?

Amazon Prime, 2016 yılında çıkan ve Birinci Dünya Savaşı temalı Battlefield oyunu Battlefield 1'i, Prime abonelerine özel Prime Gaming üzerinden ücretsiz olarak veriyor. Playerbros’un haberine göre, Prime Gaming, size Origin için bir kod veriyor ve bu kodu Origin hesabı üzerinden girerek oyunu hesabınıza ekleyebiliyorsunuz.

Amazon Prime Battlefield 1 abone ne kadar?

Battlefield 1'e ek olarak 2 Ağustos'tan itibaren Amazon Prime Gaming'te 2018 yılında çıkan Battlefield V'te ücretsiz olarak verilecek.Prime üyesiyseniz Prime Gaming sayfasına ulaşabilir ve oyunun kodunu talep edebilirsiniz. Eğer üye değilseniz Amazon Prime'a ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda sadece 7,90 TL ye üye olabilirsiniz. Üye olmak istiyorsanız tıklayabilirsiniz.

Amazon Prime Battlefield 1 nasıl indirilir?

Amazon Prime üyesiyseniz Prime Gaming sayfasına ulaşabilir ve oyunun kodunu talep edebilirsiniz. Amazon Prime üzerinden abone işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Amazon Prime nedir?

Amazon Prime üyeleri bedava ve hızlı kargo, film ve dizi izleme, özel fırsatlar ve daha pek çok ayrıcalıktan yararlanır.