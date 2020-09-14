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Ekonomi Amazon ABD ve Kanada'da 100 bin yeni personel alacak
Ekonomi

Amazon ABD ve Kanada'da 100 bin yeni personel alacak

Yeniakit Publisher
2020-09-14 17:40:32 -
Amazon ABD ve Kanada'da 100 bin yeni personel alacak

WASHINGTON (AA) - ABD'li e-ticaret devi Amazon, ABD ve Kanada'da 100 bin yeni personel alacağını duyurdu.

Amazon'dan yapılan açıklamada, şirketin tam ve yarı zamanlı iş fırsatları sağlamaya devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Amazon'un ABD ve Kanada'da 100 bin yeni personel alacağı bildirildi.

Söz konusu işlerin başlangıç ücretinin saat başına en az 15 dolar olacağı belirtilen açıklamada, çeşitli yan haklar ve belirli şehirlerde 1.000 dolara yakın işe giriş ikramiyesi ve eğitim programlarının da sağlanacağı aktarıldı.

Açıklamada, şirketin eylül ayında 100 yeni operasyon binası açacağına işaret edildi.

Amazon, 17 Mart'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla çevrim içi alışverişe artan talebi karşılayabilmek için ABD'de 100 bin yeni personel alacağını duyurmuştu. Şirket nisan ayında 75 bin kişinin daha istihdam edileceğini bildirmişti.

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