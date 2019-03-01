Amatörde haftanın hakemleri belli oldu Kayseri Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 21.

Kayseri Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 21.Hafta ve Cuma Uluçay İkinci Amatör Küme 2.Hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.

Kayseri Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şubesi ve Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından açıklanan hakemler şu şekilde;

SÜPER AMATÖR KÜME 21.HAFTA

Yahyalıspor-Özvatan Gençlikspor-Alim Kandemir-Ali Etlikçi-Süha Adıyaman

Develispor-Gültepespor-Erol Eroğlu-Ahmet Çıtak-Recep Güneş

Başakpınar Belediyespor-E.M. Belsinspor- Burak Altınel-Levent Yeşilyurt-Turan Çelik

Kayseri Yolspor-Kocasinan Şimşekspor-Emre Altın-Osman Baruk-Bilge Kaan Çakır

Hacılar Erciyesspor-Kayseri Demirspor-Rıza Öztürk-Mehmet Koç-Burhar Başpınar

Gençlerbirliği-Kayseri Şekerspor-Arman Erkılıç-Muhammed Boylu- Mustafa Emre Doğruer

İKİNCİ AMATÖR KÜME 2.HAFTA

Anadolu Yıldızları-Felahiye Belediyespor - Kemal Deliktaş-Ahmet Çıtak-Berkan Özkoçak

Anbar Kızılırmakspor-Kayseri Atletikspor-Birtan Ekren-Furkan Uçar-Samet Uzun

Cırgalanspor-Kayseri Olimpikspor- Kemal Hattatioğlu-Harun Soyeşik-Yunus Emre Gerez

Sümerspor-Palasspor- Cemal Emre Gömeç-Birtan Ekren-Salih Ulusoy

Gazi Osman Paşaspor-Güneşli Gençlikspor- Mehmet Koç-Hüseyin Gencan-Mustafa Soner Yüce

Kılıçaslan Yıldızspor-Sosun Birlikspor- İsmail Sakar-Fulya Fırat-Mehmet Kaya

K.Mithatpaşaspor-Yeşilhisar Gençlikspor- Osman Susamış-Yunus Emre Gerez-Burhan Başpınar

Kafkasspor-Yeni Erciyesspor- Mehmet Yeniay-Onur Öztal-Oğuzhan Çadır

Fevzi Çakmakspor-İncesu Gençlikspor- Aydoğan Mantar-Abdulkadir Keğin-Samet Uzun

Göktürkspor-Bünyan Belediyespor- Ali Yurtsevenyener-Murat Yakut-Ömer Yalçın

Kayseri İdman Yurdu-Büyüleyenspor- Murat Özçetin-Yaşar Başağıl-Ömer Kılıç

Kocasinan Gençlikspor-Makfitspor-Ö.Hürcan Yücel-Yaşar Başağıl-Resul Kural

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