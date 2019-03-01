0553 313 94 23

Amatörde haftanın hakemleri belli oldu

Kayseri Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 21.

01 Mart 2019 Cuma 09:53
Amatörde haftanın hakemleri belli oldu

Kayseri Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 21.Hafta ve Cuma Uluçay İkinci Amatör Küme 2.Hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.


Kayseri Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şubesi ve Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından açıklanan hakemler şu şekilde;


SÜPER AMATÖR KÜME 21.HAFTA


Yahyalıspor-Özvatan Gençlikspor-Alim Kandemir-Ali Etlikçi-Süha Adıyaman


Develispor-Gültepespor-Erol Eroğlu-Ahmet Çıtak-Recep Güneş


Başakpınar Belediyespor-E.M. Belsinspor- Burak Altınel-Levent Yeşilyurt-Turan Çelik


Kayseri Yolspor-Kocasinan Şimşekspor-Emre Altın-Osman Baruk-Bilge Kaan Çakır


Hacılar Erciyesspor-Kayseri Demirspor-Rıza Öztürk-Mehmet Koç-Burhar Başpınar


Gençlerbirliği-Kayseri Şekerspor-Arman Erkılıç-Muhammed Boylu- Mustafa Emre Doğruer


İKİNCİ AMATÖR KÜME 2.HAFTA


Anadolu Yıldızları-Felahiye Belediyespor - Kemal Deliktaş-Ahmet Çıtak-Berkan Özkoçak


Anbar Kızılırmakspor-Kayseri Atletikspor-Birtan Ekren-Furkan Uçar-Samet Uzun


Cırgalanspor-Kayseri Olimpikspor- Kemal Hattatioğlu-Harun Soyeşik-Yunus Emre Gerez


Sümerspor-Palasspor- Cemal Emre Gömeç-Birtan Ekren-Salih Ulusoy


Gazi Osman Paşaspor-Güneşli Gençlikspor- Mehmet Koç-Hüseyin Gencan-Mustafa Soner Yüce


Kılıçaslan Yıldızspor-Sosun Birlikspor- İsmail Sakar-Fulya Fırat-Mehmet Kaya


K.Mithatpaşaspor-Yeşilhisar Gençlikspor- Osman Susamış-Yunus Emre Gerez-Burhan Başpınar


Kafkasspor-Yeni Erciyesspor- Mehmet Yeniay-Onur Öztal-Oğuzhan Çadır


Fevzi Çakmakspor-İncesu Gençlikspor- Aydoğan Mantar-Abdulkadir Keğin-Samet Uzun


Göktürkspor-Bünyan Belediyespor- Ali Yurtsevenyener-Murat Yakut-Ömer Yalçın


Kayseri İdman Yurdu-Büyüleyenspor- Murat Özçetin-Yaşar Başağıl-Ömer Kılıç


Kocasinan Gençlikspor-Makfitspor-Ö.Hürcan Yücel-Yaşar Başağıl-Resul Kural

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 09:53
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dolar ne kadar? Dolar TL bugün 1 Mart 2019 dolar kuru son durum
    1. Dolar ne kadar? Dolar TL bugün 1 Mart..
    2. Bebek arabası çalan hırsız yakalandı
    3. Beytüşşbap’ta kartpostallık görüntüler..
    4. "Karadeniz'de taşkınlara köklü bir..
    5. Ryan Donk geri sayıma geçti! 2 maç kaldı
    6. Beşiktaş, Kayseri deplasmanında
    7. Başkan Alıcık; “Halkımızla el ele, hep..
    8. Talasgücü 2 haftalık galibiyet..
    9. Hepsiburada ve Meizu'dan telefon ve..
    10. İstanbul Ticaret Odası, Turkiye İmalat..
    11. ABD'de üniversiteye silahlı saldırı!
    12. Kış aylarında oto yıkama sektörü durgun
    13. Tütün denetçilerine eğitim
    14. Silifke’de Adli Kolluk Koordinasyon..
    15. Kaş düşüklüğü yorgun ifade gösteriyor
    16. Türk Halk Müziği Yarışması’nın..
    17. Demiryolu işçilerinin zorlu kış mesaisi
    18. Kayseri’de evlenmelerde %3,6 azalma,..
    19. Çaldıkları kabloyu eritmek isteyen iki..
    20. O ülke yardım istedi! 25 saat içinde..
    21. ‘Aksu’da Damlalar Pamukta Birleşiyor’..
    22. Gebelikte plasenta yapışmasına dikkat
    23. Gaziantep'teki trafik kazası
    24. ESİAD'da isim değişikliği
    25. Esed'den Zarif'e davet!
    26. İtfaiye merkezi yakınlarında çıkan..
    27. Uluslararası alüminyum birliklerinden..
    28. Sağlık lisesinde okuyan öğrencilere..
    29. Büyüksimitci: “İhracatta Türkiye’de..
    30. Doktoru darp eden gencin ailesi konuştu
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi