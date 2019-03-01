Amatörde haftanın hakemleri belli oldu
Kayseri Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 21.01 Mart 2019 Cuma 09:53
Kayseri Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 21.Hafta ve Cuma Uluçay İkinci Amatör Küme 2.Hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.
Kayseri Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şubesi ve Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından açıklanan hakemler şu şekilde;
SÜPER AMATÖR KÜME 21.HAFTA
Yahyalıspor-Özvatan Gençlikspor-Alim Kandemir-Ali Etlikçi-Süha Adıyaman
Develispor-Gültepespor-Erol Eroğlu-Ahmet Çıtak-Recep Güneş
Başakpınar Belediyespor-E.M. Belsinspor- Burak Altınel-Levent Yeşilyurt-Turan Çelik
Kayseri Yolspor-Kocasinan Şimşekspor-Emre Altın-Osman Baruk-Bilge Kaan Çakır
Hacılar Erciyesspor-Kayseri Demirspor-Rıza Öztürk-Mehmet Koç-Burhar Başpınar
Gençlerbirliği-Kayseri Şekerspor-Arman Erkılıç-Muhammed Boylu- Mustafa Emre Doğruer
İKİNCİ AMATÖR KÜME 2.HAFTA
Anadolu Yıldızları-Felahiye Belediyespor - Kemal Deliktaş-Ahmet Çıtak-Berkan Özkoçak
Anbar Kızılırmakspor-Kayseri Atletikspor-Birtan Ekren-Furkan Uçar-Samet Uzun
Cırgalanspor-Kayseri Olimpikspor- Kemal Hattatioğlu-Harun Soyeşik-Yunus Emre Gerez
Sümerspor-Palasspor- Cemal Emre Gömeç-Birtan Ekren-Salih Ulusoy
Gazi Osman Paşaspor-Güneşli Gençlikspor- Mehmet Koç-Hüseyin Gencan-Mustafa Soner Yüce
Kılıçaslan Yıldızspor-Sosun Birlikspor- İsmail Sakar-Fulya Fırat-Mehmet Kaya
K.Mithatpaşaspor-Yeşilhisar Gençlikspor- Osman Susamış-Yunus Emre Gerez-Burhan Başpınar
Kafkasspor-Yeni Erciyesspor- Mehmet Yeniay-Onur Öztal-Oğuzhan Çadır
Fevzi Çakmakspor-İncesu Gençlikspor- Aydoğan Mantar-Abdulkadir Keğin-Samet Uzun
Göktürkspor-Bünyan Belediyespor- Ali Yurtsevenyener-Murat Yakut-Ömer Yalçın
Kayseri İdman Yurdu-Büyüleyenspor- Murat Özçetin-Yaşar Başağıl-Ömer Kılıç
Kocasinan Gençlikspor-Makfitspor-Ö.Hürcan Yücel-Yaşar Başağıl-Resul Kural
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