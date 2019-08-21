0553 313 94 23

Amatör spor kulüplerine Osmangazi desteği

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçedeki amatör spor kulüplerinin çalışma şartlarını iyileştirerek geleceğin sporcularının yetiştirilmesine katkı sağladıklarını söyledi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:12
Amatör spor kulüplerine Osmangazi desteği

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçedeki amatör spor kulüplerinin çalışma şartlarını iyileştirerek geleceğin sporcularının yetiştirilmesine katkı sağladıklarını söyledi.


Başkan Dündar, Osmangazi’de faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin yönetici, teknik kadro ve sporcularını ağırladı. Osmangazi Kulüpler Birliği’nin öncülüğünde Soğanlı Kültür Merkezi’nde bir araya gelen kulüp temsilcileri, geçtiğimiz yıl kazandıkları kupaları da yanlarında getirerek sevinçlerini Başkan Dündar ile paylaştı. Kulüp yöneticilerini ve sporcuları tek tek tebrik eden Dündar, harcanan emeklerin neticesinde elde edilen başarıların gurur verici olduğunu belirtti.


Osmangazi olarak büyük bir ilçe olduklarının altını çizen Başkan Dündar, “Ne mutlu bize ki, okullarımız, camilerimiz ve spor kulüplerimizin sayısı çok fazla. Çünkü, bunlar ne kadar çok olursa geleceğimiz de o kadar aydınlıktır” dedi. Gençlerin spor yaparak bir arada olmasının önemine dikkat çeken Dündar, “Her mahallemizde bir kulübümüz var. Kulüp başkanı ve yöneticilerimizden Allah razı olsun. Çünkü en zor işi onlar yapıyor. Kulüplerimizin yaşadığı sıkıntıları bir nebze olsun hafifletmek adına bizler de imkanlar dahilinde destek oluyoruz. Kulüplerimizin çalışma koşullarını iyileştirerek hem gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasına, hem de geleceğin sporcularının yetiştirilmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.


Kulüplere tam destek


İlçeye kazandırdıkları spor tesislerinden gençlerin faydalandığını ifade eden Dündar, “Bunun yanı sıra her yıl kulüplerimize malzeme ve ulaşım desteği veriyoruz. Bu desteklerin karşılığını da bu kupalarla görüyoruz. Bütün kulüplerimizi, yönetici, teknik kadro ve sporcularımızı tebrik ediyorum. İnşallah, gençlerimiz bu sportif başarıları ve gayreti okul hayatlarında da sürdürüp, hem sporcu olarak hem de eğitim anlamında en iyi şekilde yetişir. Sizlere güveniyor ve inanıyoruz” dedi.


Osmangazi Kulüpler Birliği Başkanı Zafer Akman da ilçedeki spor kulüplerinin her zaman birlik ve beraberlik içinde olduğunu belirterek, “Osmangazi’de 2018-2019 sezonunda tüm gruplarda kupa kazanan takımlarımız bir araya geldik. Kulüplerimizde çok büyük emeği olan Başkanımız Mustafa Dündar ile kupa sevincimizi paylaşıyoruz. Verdiği desteklerden dolayı bütün kulüpler adına kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Yeni Karaman Spor Kulübü Başkan Ahmet Eren, 1990 yılından beri yöneticilik yaptığını anlatarak, “Son 15-16 yıldır belediyelerimizin spor kulüplerimize verdiği desteğin yüzde 10’u daha önce verilseydi, Türkiye’de kulüpler ve tesisleşme noktasında büyük bir çığır açardık. Bizlere bu hizmetleri veren Başkanımız Mustafa Dündar’a çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından Başkan Dündar, kulüp temsilcileri ve sporculara kupalarını teslim ederken, yeni sezonda başarı sözü aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:12
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KKTC’de polis müfettişi sanal bahisten gözaltında
    1. KKTC’de polis müfettişi sanal bahisten..
    2. Çamlıca’daki duble yol asfaltlanıyor
    3. İTSO’dan özel eğitim protokolü
    4. Kuşadası Yazarlar Şenliği başladı
    5. Kadir Ağabeyi öldüren caninin cezası..
    6. Bakan Selçuk: “Bizim meselemiz..
    7. Sıkıştığı araçtan güçlükle çıkartıldı
    8. Atay Uslu: " Kadro kapma yarışı yerini..
    9. KDK, vatandaşların ilginç..
    10. Esas 67 Burda AVM’de engellilere..
    11. Bursa'da taşlı sopalı kavga! Yaralılar..
    12. Büyükşehir hizmet binaları ihalesi
    13. Kuraklık buğday verimini yüzde 60..
    14. En yaşlı kursiyer umut dolu
    15. Durmuş, Şahinbey’in tesislerini gezdi
    16. Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve..
    17. Silopi’de kaçağı önleyen panolar..
    18. Şiş ve kırmızı diş etlerine dikkat
    19. KYK ilk kayıt ücretini yatırdıktan..
    20. Okat ailesinin acı günü
    21. Mandalar, nehirde serinliyor
    22. Bilecik’te anıt ağaçlara bakım ve..
    23. Akhisar’da açık hava konserleri
    24. Diyarbakır'daki silahlı kavgada..
    25. Isparta Belediyesi’nden kente örnek..
    26. Hamileler stresten uzak durmalı
    27. Opr. Dr. Saçkan'dan reçeteye..
    28. Huzurevi sakinleri ebru sanatını..
    29. Karaman'da bıçaklı kavga! 1 ölü
    30. (Özel) Komşusunun dükkanını..
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!