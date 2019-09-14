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Amatör spor kulüplerine destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, amatör spor kulüplerine kupa takdimi ve malzeme yardımı töreninde konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ”Nüfus oranına bakıldığında sporda Türkiye’nin en iyisiyiz” dedi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 13:25
Amatör spor kulüplerine destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, amatör spor kulüplerine kupa takdimi ve malzeme yardımı töreninde konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ”Nüfus oranına bakıldığında sporda Türkiye’nin en iyisiyiz” dedi.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, 96 amatör spor kulübüne malzeme desteği yapılırken 2018-2019 sezonunda dereceye giren takımlara da kupaları verildi. Düzenlenen törene Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Emrah Karayel, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Musa Soykarcı ve protokol üyeleri katıldı.


Çocukların kötü alışkanlıklara bağımlı olmasını engellemenin yolunun spor olduğunu söyleyen Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Musa Soykarcı, “Her zaman konuşmalarımda şunu söylerim, biz geçmişte ataerkil aileydik ve hızla çocukerkil aile olmaya doğru gidiyoruz. Buradan gelmek istediğim nokta, çocuk anne babasına sözünü geçirerek kendisine akıllı telefon aldırarak internet bağımlısı ve en kötüsü de zamanla farklı şeylere bağımlı oluyor ve asosyal oluyor. Bunun çözümü de spor. Ben biliyorum ki Kayseri’de sporun önemini herkes biliyor. İnşallah bu dağıttığımız malzeme de ileride artarak devam edecek. Ben buradan Türkiye Şampiyonu olan Talas Belediyespor’u da tebrik ediyorum. Amatör Spor camiası adına da gençlerimize destek olan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Tahir Nursaçan’a da teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, Spor AŞ tarafından yapılan etkinliklerle her geçen gün spora kazandırılan vatandaş sayısının arttığını ve nüfus oranına göre Türkiye’nin en iyi şehrinin Kayseri olduğunu söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:


“Bugün kulüplerimize hem ödülleri verilecek hem de malzeme desteği yapılacak. Bizler de hem ilçelerimiz hem de büyükşehir olarak belediyeciliği sadece fiziki iyileştirmelerden ibaret görerek yaklaşan bir anlayışa değil, aksine onlarla birlikte amatör sporumuza vereceğimiz desteği çok önemsiyoruz. Kayserispor2umuz için de her zaman üzerimize düşeni yapmaya özen gösteriyoruz. Kayseri’mizde fiziki iyileştirme denilince son süreçte en önemli projelerimizden biri olan Hava İkmal Millet Bahçemizi, yeni raylı sistem hatlarımızı, Sahabiye mahallesi kentsel dönüşüm projelerimizi hayata geçirmek ve hızlandırmak için çalışmalarımızı hızla sürdürürken, bunlarda epeyce mesafe aldık.Bunları tamamlayarak şehrimizin tüm eksikliklerini giderme yolunda aşılacağını ve hayata geçirileceğini buradan belirtmek istiyorum. Büyükşehir belediyesi olarak, bir çok alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bağlamda Spor AŞ’mizle birlikte 59 bin 311 öğrenciye spor yapma imkanı sunduk. Nüfus oranına baktığımızda da Türkiye’nin bu anlamda en iyi şehriyiz ama yeterli olmadığını ve eksiklerimizin olduğunu biliyoruz. Bu konuda da eksiklerimizi tamamlayacağız. Huzur ve sağlık içerisinde 2019-2020 sezonunun başarı ile sürmesini diliyorum.”


Konuşmaların ardından amatör kulüplere protokol tarafından kupa ve ödülleri verildi.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 13:25
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