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Spor Amatör maçta kavga: 2 futbolcu yaralı
Spor

Amatör maçta kavga: 2 futbolcu yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde amatör küme maçında çıkan kavgada yaralanan 2 futbolcu tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 19:30:00 -
Amatör maçta kavga: 2 futbolcu yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde amatör küme maçında çıkan kavgada yaralanan 2 futbolcu tedavi altına alındı.

Ereğli 1. Amatör Küme B Grubu'nda lider Kandilli Belediyespor ile Balıspor, Şehit Vefa Karakurdu Stadı'nda karşılaştı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan maçın ikinci yarısında Kandilli Belediyespor, 2 oyuncusu kırmızı kart görünce 9 kişi kaldı. Balıspor, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından iki takımın oyuncuları arasında kavga çıktı.

Kulüp yöneticilerinin de karıştığı kavgaya polis, biber gazıyla müdahale etti.

Uzun süren arbede, oyuncuların sahadan çıkarılmasıyla sona erdi.

Kavgada yaralanan 2 futbolcu, sağlık ekiplerince şehirdeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

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