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Amatör ligde 14 futbolcu panelvanla maça gitti!

İskilip Gücü Kulübünün 14 futbolcusu ile aynı zamanda başkanlığını ve teknik direktörlüğünü yapan Armutçu, deplasmandaki maça gidecek araç temin edilemeyince panelvan araçla karşılaşmanın oynanacağı yere gitti.

01 Kasım 2018 Perşembe 17:18
Amatör ligde 14 futbolcu panelvanla maça gitti!

Çorum Amatör Futbol Ligi'nde mücadele eden İskilip Gücü Spor Kulübü'nün başkanı ve teknik direktörü Armutçu, dün 15 yaş altı takımının Osmancık Belediyespor 15 Yaş Altı takımıyla yapacağı maç için ilçedeki çeşitli kurum ve kuruluşlardan minibüs talep etti.

Hiçbir kurumdan olumlu cevap alamayan Armutçu, bunun üzerine panelvan aracı bulunan bir arkadaşından rica ederek 14 futbolcusuyla kendisi de binerek maç için il merkezine gitti.

Karşılaşmayı 8-0 kaybeden İskilip Gücü Spor Kulübü futbolcuları, aynı araçla İskilip'e döndü.

- "5+1 kişilik araca 14 futbolcumu sığdırdım"

Çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan ve kendilerine araç temini konusunda yardımcı olmayan kurum ve kuruluşlara sitem eden Armutçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatının en zor ve üzücü günlerinden birini yaşadığını söyledi.

Yaklaşık 20 yıl önce öğretmenliğe ve antrenörlüğe başladığını belirten Armutçu, "Zaten ilçeden maddi destek yok. Hiç olmazsa minibüs ihtiyacımız karşılanırdı, artık o da verilmiyor. Birkaç kişiden rica ettik ama araçları öğrenci servisi çektiği için veremediler." dedi.

Önceki yıllarda belediyenin kendilerine araç temin ettiğini ancak bu sezon öncesinde bunun iptal edildiğinin kendilerine bildirildiğini anlatan Armutçu, "Bugüne kadar maçlara veresiye gittik. Bu maçta ise son çare bir ağabeyimiz özel aracını tahsis etti. 5+1 kişilik araca 14 futbolcumu sığdırdım. Yanlış ve tehlikeli olduğunu biliyorum ancak ya maça gitmeyip ligden ihraç edilecektik ya da riski göze alacaktık. Çünkü daha önce de bazı maçlara gidemediğimiz için ceza almıştık. İskilip'de maç için minibüs bulamamak çok acı." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 17:18
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