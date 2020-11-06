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Aktüel Amasya'dan Şanlıurfa'daki öğrencilere kırtasiye ve spor malzemesi yardımı
Aktüel

Amasya'dan Şanlıurfa'daki öğrencilere kırtasiye ve spor malzemesi yardımı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 14:29:20 -
Amasya'dan Şanlıurfa'daki öğrencilere kırtasiye ve spor malzemesi yardımı

AMASYA (AA) - Amasya Gençlik Merkezi tarafından, Şanlıurfa'daki öğrencilere kırtasiye ve spor malzemesi gönderildi.

Gençlik Merkezi öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Yukarı Deren Ortaokulu öğrencilerine gönderilmek için gençlik liderleri ve kort tenisi antrenörü Yalçın Panavur'un katkılarıyla kırtasiye ve spor malzemeleri temin edildi.

Malzemeler, gençlik merkezi üyeleri tarafından kolilere yerleştirilerek, Akçakale'deki öğrencilere gönderildi.

Merkezin müdürü Şahin Gümüş, gazetecilere, "İyilik Ağacı Merkezim Her Yerde Projesi" kapsamında Şanlıurfa'daki çocukların yüreğine dokunmak istediklerini söyledi.

Birlik, beraberlik, dostluk, kardeşlik ve paylaşım duygularını artırmak amacıyla bu kampanyayı gerçekleştirdiklerini anlatan Gümüş, "Geçmişte de birçok köy okulumuza göndermiştik bu yardımlarımızı. Bundan sonra da genç gönüllülerimiz ve liderlerimizin bu organizasyonlarıyla yine köy okullarımıza yardımlara devam edeceğiz. Gençlik liderleri ve gönüllü arkadaşlarımızla Şanlıurfa'daki kardeşlerimiz için kampanya başlattık, sağ olsun herkes ilgi gösterdi. Şimdiden güle güle kullansınlar, Amasya'dan sevgilerimizi sunuyorum." ifadelerini kullandı.


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