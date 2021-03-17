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Yerel Amasya'daki uyuşturucu operasyonu kapsamında 1 şüpheli tutuklandı
Yerel

Amasya'daki uyuşturucu operasyonu kapsamında 1 şüpheli tutuklandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlı gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 10:02:00 -
Amasya'daki uyuşturucu operasyonu kapsamında 1 şüpheli tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan M.S.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis ekipleri, Merzifon-İstanbul kara yolundaki kontrol noktasında durdurulan otomobildeki M.S.S'nin sırt çantasındaki çorabın içine gizlenmiş 80,34 gram sentetik uyuşturucu ele geçirmiş, şüpheliyi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

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