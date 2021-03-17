Amasya'daki uyuşturucu operasyonu kapsamında 1 şüpheli tutuklandı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan M.S.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Polis ekipleri, Merzifon-İstanbul kara yolundaki kontrol noktasında durdurulan otomobildeki M.S.S'nin sırt çantasındaki çorabın içine gizlenmiş 80,34 gram sentetik uyuşturucu ele geçirmiş, şüpheliyi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alınmıştı.