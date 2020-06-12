Amasya'daki 753 yıllık Gökmedrese Camisi restorasyonun ardından hizmete açıldı

AMASYA (AA) - Amasya'da restorasyonu tamamlanan Gökmedrese Camisi, cuma namazıyla hizmete açıldı.

Dönemin Amasya Valisi Seyfettin Torumtay tarafından yaptırılan, 1267'de ibadete açılmasının ardından kesintisiz hizmet veren Gökmedrese Camisi'nde Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğünce yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlandı.

İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, caminin dokusu hiç değiştirilmeden orijinal haline en uygun şekilde restore edildiğini söyledi.

Cami cemaatinin 2,5 yıllık hasretinin sona erdiğini belirten Ayvaz, "Camimiz, Selçukluların 1200'lü yıllarda Amasya'da yaptığı ilk eserlerdendir. Aslına uygun olarak restore edildi, çünkü daha önce birçok nokta sıvalarla kapatılmıştı. Restorasyonla ilk şekli ortaya çıkmış oldu." dedi.

Camide 500 kişinin aynı anda namaz kılabildiğini anlatan Ayvaz, aynı zamanda tarihi dokuyu barındırdığı için ziyaretçiler için de önemli bir mekan olduğuna işaret etti.

Bünyesinde cami, medrese ve mezar odası barındıran Gökmedrese, kapalı bir külliye şeklinde inşa edildi. Cami, kesme taş mimarisi oranları ve süslemeleri bakımından Anadolu'da eyvan biçimli camilerin gelişmiş bir örneği konumunda bulunuyor.

Yanında bulunan kümbet mavi renkte çinilerle süslendiği için Gökmedrese adını alan cami, türbe, tuğla ve tek renkli koyu yeşil çinilerden meydana gelmiş zikzak motifleriyle örneklerine göre farklılık oluşturuyor.