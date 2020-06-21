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Aktüel

Amasya’da trafik kazası: 1 ölü

Amasya’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 14:10:52 -
Amasya’da trafik kazası: 1 ölü

Amasya’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Amasya’nın Suluova ilçesi Harmanoğlı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amasya yolu üzerinde meyve sebze satıcılığı yapan Mehmet Maraz (42) yol kenarına park ettiği aracından inmeye çalıştığı sırada Amasya istikametinden gelen Ramazan Zorlu yönetimindeki 05 EA 457 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan Mehmet Maraz 112 Acil Servis ekipleri tarafından Suluova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Maraz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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