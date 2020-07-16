  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Amasya'da telefonla dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-16 20:22:34 -
Amasya'da telefonla dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde telefonla aradığı yaşlı kadını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Nermin G'yi telefonla arayan Mehmet Yakup P, kendisini polis olarak tanıtarak, kimliğinin hırsızlık olayında kullanması nedeniyle evindeki altın ve parayı polise vermesi gerektiğini söyledi.

Nermin G'yi ikna eden şüpheli, yaşlı kadının evine giderek 650 avro, 100 dolar, 2 bin 750 lira, 3 yarım altın, 6 çeyrek altın, 3 kolye, 1 altın takı seti, 1 bilezik, 4 taşlı yüzük ve 1 alyansı aldıktan sonra taksi ile binadan uzaklaştı.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Nermin G, polisi arayarak şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, şüphelinin Çorum'da olduğunu tespit etti.

Çorum'da gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin yaşlı kadından altığı para ve altınları avro ve dolara çevirerek Gürcistan'daki bir banka hesabına gönderdiği tespit edildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
15 Temmuz'da zorla darbe bildirisi okutulan Tijen Karaş: Sağlığım gitti
Gündem

15 Temmuz'da zorla darbe bildirisi okutulan Tijen Karaş: Sağlığım gitti

15 Temmuz gecesi hafızalara kazınan Tijen Karaş hain darbe girişiminin yıl dönümünde sosyal medyadan yaptığı açıklama ile dikkat çekti. Kara..
Ev alacaklara devletten geri ödemesiz 82 bin TL'ye varan hibe! İşte detaylar...
Ekonomi

Ev alacaklara devletten geri ödemesiz 82 bin TL'ye varan hibe! İşte detaylar...

Devlet geri ödemesiz hibe desteği programı 2020 yılı için ilk defa ev alacaklara ve evleneceklere 82 bin TL'ye varan geri ödemesiz destek ve..
Mercek altına alındılar! İçişleri Bakanlığı ve MASAK'tan soruşturma! Çin merkezli internet üzerinden satış yapan sitelere rekor ceza mı geliyor?
Gündem

Mercek altına alındılar! İçişleri Bakanlığı ve MASAK'tan soruşturma! Çin merkezli internet üzerinden satış yapan sitelere rekor ceza mı geliyor?

Yeniakit.com.tr'nin Bakanlık kaynaklarından edindiği bilgiye göre; Rekabet Kurumu, İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağl..
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı