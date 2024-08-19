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Yerel Amasya'da servis aracı otomobille çarpıştı: 14 kişi yaralandı!
Yerel

Amasya'da servis aracı otomobille çarpıştı: 14 kişi yaralandı!

Yeniakit Publisher
2024-08-19 09:42:00 - 2024-08-19 09:44:23

Amasya’nın Suluova ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan Abdullah Kılınç yönetimindeki 55 AKN 765 plakalı minibüs, Eski Çeltek mevkiinde karşı yönden gelen Mehmet Keklikçi’nin kullandığı 05 LK 008 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Merzifon ve Samsun’un Havza ilçesindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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