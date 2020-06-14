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Amasya'da minik öğrencilerden jandarmaya videolu kutlama

Yeniakit Publisher
2020-06-14 17:05:51 -
Amasya'da minik öğrencilerden jandarmaya videolu kutlama

AMASYA (AA) - Amasya Merkez Akşemsettin İlkokulu birinci sınıf öğrencileri, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümünü çektikleri videoyla kutladı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan eğitimlerine devam eden ve evlerinden gerekli olmadıkça çıkmayan öğrenciler, çektikleri jandarma temalı şiir videolarını öğretmenleri Meral Kaya'ya gönderdi.

Öğretmenleri tarafından birleştirilen videolar, İl Milli Eğitim Müdürü İlker Kösterelioğlu aracılığıyla hem sosyal medyada yayımlandı hem de Amasya İl Jandarma Komutanlığına sunuldu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Jandarma teşkilatının kuruluşunun 181'inci yıl dönümünde çok anlamlı ve özel olan bu haftada, böyle bir güzelliğin ortaya çıkmasında emeği geçen İl Milli Eğitim Müdürü İlker Kösterelioğlu'na, Akşemsettin İlkokulu Müdürü Nevzat Dal ve sınıf öğretmeni Meral Kaya Hanımefendi'ye sonsuz teşekkür eder, Amasya İl Jandarma Komutanlığı ailesi ve Jandarma Genel Komutanlığı Teşkilatı adına şükranlarımızı sunarız." ifadelerine yer verildi.

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