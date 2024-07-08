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Yerel Amasya’da kan dolduran olay! Damadını öldürdü kızını yaraladı
Yerel

Amasya’da kan dolduran olay! Damadını öldürdü kızını yaraladı

Yeniakit Publisher
2024-07-08 14:03:55 - 2024-07-08 14:03:55
Amasya’da kan dolduran olay! Damadını öldürdü kızını yaraladı

Amasya'da bir kayınpeder kızı ile rızası olmadan bir ay önce evlenen damadını akaryakıt istasyonunda av tüfeğiyle öldürdü, kızını ise yaraladı.

Olay, saat 09.50'de Amasya merkeze bağlı Yıldız köyündeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şengül ailesinin kızı İnci Eser (35) iddiaya göre ailesinin rızası olmadan bir ay önce kaçarak Halil Eser ile evlendi. Baba Dursun Şengül(54) akaryakıt istasyonunda kızı İnci Eser ve damadı Halil Eser ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmada Dursun Şengül, otomobil içince bulunan damadı Halil Eser ve kızı İnci Eser'e av tüfeği ile 2 el ateş etti. Damadı Halil Eser olay yerinde hayatını kaybetti, kızı İnci Eser ise kolundan yaralandı.

Olay yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen damadın yakınları sinir krizi geçirdi. Halil Eser'in cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobili ile olay yerinden uzaklaşan Dursun Şengül, jandarma ekipleri tarafından suç aleti ile yakalanarak göz altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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