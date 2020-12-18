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Aktüel Amasya'da kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı
Aktüel

Amasya'da kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 11:31:53 -
Amasya'da kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

AMASYA (AA) - Amasya'da kaçak kazı yapan ve tarihi esere zarar veren 4 kişi suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Dadı köyü yakınlarında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye giden ekipler, kaçak kazı yapan 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Kazı bölgesindeki incelemede, Roma dönemine ait bir küpün çıkarılarak tahrip edildiği belirlendi. Şüpheliler jandarmaya götürüldü.

Kazıda kullanılan kazma ve küreklere de el konuldu.


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