Amasya'da kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı
AMASYA (AA) - Amasya'da kaçak kazı yapan ve tarihi esere zarar veren 4 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Dadı köyü yakınlarında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye giden ekipler, kaçak kazı yapan 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Kazı bölgesindeki incelemede, Roma dönemine ait bir küpün çıkarılarak tahrip edildiği belirlendi. Şüpheliler jandarmaya götürüldü.
Kazıda kullanılan kazma ve küreklere de el konuldu.