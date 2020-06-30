Amasya'da elektrik şebekesi yaptırılacak

ANKARA (AA) - Amasya'da yüksek gerilim (YG) ve alçak gerilim (AG) elektrik şebekesi yapım işi ihale edilecek.

Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, YG-AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif usulüyle ihale edilecek.

Sadece yerli isteklilerin katılabileceği ihalenin keşif bedeli 3 milyon 359 lira, geçici teminat bedeli 100 bin 770 lira olarak belirlendi.

İhale, 14 Temmuz Salı günü saat 10.00'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Ankara'nın Çankaya ilçesindeki yeni hizmet binasında yapılacak.





