Amasya'da araçlarında uyuşturucu bulunan 3 kişi gözaltına alındı
AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekiplerin, Merzifon-Çorum kara yolunda durdurduğu araçta 36,6 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Araçtaki E.K, O.D. ve C.S. gözaltına alındı.