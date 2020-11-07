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Aktüel Amasya'da araçlarında uyuşturucu bulunan 3 kişi gözaltına alındı
Aktüel

Amasya'da araçlarında uyuşturucu bulunan 3 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-07 14:29:56 -
Amasya'da araçlarında uyuşturucu bulunan 3 kişi gözaltına alındı

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerin, Merzifon-Çorum kara yolunda durdurduğu araçta 36,6 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Araçtaki E.K, O.D. ve C.S. gözaltına alındı.

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