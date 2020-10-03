  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Amasya'da 15 sahte Kovid-19 test kiti ele geçirildi
Aktüel

Amasya'da 15 sahte Kovid-19 test kiti ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-03 15:21:49 -
Amasya'da 15 sahte Kovid-19 test kiti ele geçirildi

AMASYA (AA) - Amasya’nın Merzifon ilçesinde 15 sahte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test kiti ele geçirildi.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.D'nin sosyal medya hesabında, "Covid-19 tanı kiti siparişi alınır" şeklindeki paylaşımı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, üzerinde "CRT Covid-19 Rapid Test" ibareleri bulunan 15 sahte test kiti buldu.

El konulan test kitlerinin, 100 ila 150 lira arasında satıldığı öğrenildi.

Şüpheli gözaltına alındı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merkel'den Türkiye açıklaması! Tarih verdi
Dünya

Merkel'den Türkiye açıklaması! Tarih verdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi sonrası yaptığı açıklamada, Vize serbestisi konusunda Türkiye ile Aralı..
Dayısının oğlu tarafından silahla öldürüldü
Yerel

Dayısının oğlu tarafından silahla öldürüldü

Samsun’da bir şahıs, evinin önünde dayısın oğlu tarafından silahla öldürüldü.
Özdağ'dan kendi genel başkanına suçlama
Siyaset

Özdağ'dan kendi genel başkanına suçlama

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, HDP'li belediyelere yapılan kayyım atamalarını 'keyfi' olarak yorumlayan Ahmet Davutoğ..
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay