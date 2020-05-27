Amasya’da 1 gecede 2 yangın

Amasya’nın farklı mahallelerinde gece saatlerinde çıkan bağ evi yangınları bölgede paniğe neden oldu.

Amasya merkeze 5 kilometre uzaklıkta olan Ziyaret beldesinde gece saat 00.30 saatlerinde Arif Volkan Müjde’ye ait bağ evinde çıkan yangın Ziyaret Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınamayınca, Amasya Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri takviye olarak olay yerine gitti. Sabah karşı kontrol altına alınan yangının çıkış sebebi bilinmezken, yangın esnasında ev sahibi Arif Volkan Müjde’nin içeride olduğu ve son anda yangını fark ederek dışarıya çıktığı öğrenildi.

Amasya merkeze 4 km uzaklıkta olan Göllü Bağları Mahallesi’nde ise saat 05.45’te Mehmet Namlı’ya ait evde çıkan bağ evi yangını Amasya itfaiyesi ekiplerini ikiye böldü. Sabah saatlerinde Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi.

2 yangında da can kaybı yaşanmazken bağ evleri kullanılamaz hale geldi.

Yangınların çıkış sebebi hakkında inceleme başlatıldı.