Amasya ve Düzce'de DAEŞ operasyonu!
Amasya ve Düzce'de terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şahıstan 4'ü tutuklandı.26 Kasım 2018 Pazartesi 18:20
Amasya ile Düzce’de terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda Irak uyruklu 6 şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlediği operasyonda belirlenen adreslere yaptığı baskında Amasya'da 2, Düzce’de 4 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan 6 şahıstan 4'ü sorgularının ardından sevk edildiği Amasya Adliyesinde çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 2 kişinin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.
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