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Aktüel Amasya Üniversitesinden Azerbaycan'a tıbbi malzeme desteği
Aktüel

Amasya Üniversitesinden Azerbaycan'a tıbbi malzeme desteği

Yeniakit Publisher
2020-10-22 17:50:34 -
Amasya Üniversitesinden Azerbaycan'a tıbbi malzeme desteği

AMASYA (AA) - Amasya Üniversitesi ve Kemik Eklem Cerrahisi Derneğinin katkılarıyla, Azerbaycan'da cephe hattında görev yapan hekimlere tıbbi malzeme gönderildi.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Amasya Üniversitesi olarak kardeş ülke olan Azerbaycan'ın, Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ topraklarını kurtarmak için verdiği onurlu mücadeleyi yakından takip ettiklerini ve bu mücadeleyi desteklediklerini söyledi.

Türkiye'nin Azerbaycan ile iki devlet, bir millet olduğunu vurgulayan Elmacı, Azerbaycan sivil yaşam alanlarının sürekli saldırıya uğramasının harp cerrahisine ihtiyacın her gün artmasına yol açtığını dile getirdi.

Bu süreçte Kemik Eklem Cerrahisi Derneği'nin Azerbaycan’daki hekimler ile iletişim halinde olduğunu anlatan Elmacı, "Kendilerine bildirilen ihtiyaç listesini bizlere iletmiş ve malzemeler, dernek aracılığıyla Azerbaycan’daki sağlık kuruluşlarına ulaştırılmıştır. Üniversite olarak haklı mücadelesinde Azerbaycan’a destek vermiş olmaktan gurur duyuyoruz. Yine gerektiğinde her türlü yardımdan geri durmayacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." ifadesini kullandı.


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