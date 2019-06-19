Üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT), ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) sona erdi. 2019 YSK sınavına giren adayları bundan sonra YKS sınav sonuçları ile YKS 2019 puanlarına göre üniversite tercih süreci bekliyor. Öğrenciler hayalindeki üniversiteye girmek için ÖSYM’nin üniversite sınav sonuçlarının açıklanması ve elde edilen puanla hangi üniversiteye gireceklerini araştırmaya başlayacak. Amasya Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas, Amasya Üniversitesi taban puanları 2019 2 yıllık, Amasya Üniversitesi taban puanları 2019 4 yıllık, Amasya Üniversitesi bölümleri 2019, Amasya Üniversitesi başarı sıralaması…

Üniversite hayalı kuran milyonlarca üniversite adayı 2019 TYT AYT (YKS) taban puanları ve başarı sıralamalarını merak etmekte. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Üniversite okuma hayali kuran milyonlarca öğrenci, YKS sınavına girdi. 2019 YKS sınav tarihleri de adaylar tarafından sık sık araştırılıyor. Amasya Üniversitesi bölümleri, Amasya Üniversitesi taban puanları 2018 2019, Amasya Üniversitesi 2018 2019 başarı sırası, Amasya Üniversitesi 2018 2019 başarı sıralamaları, Amasya Üniversitesi 2018 2019 kontenjanları ile Amasya Üniversitesi bölümleri 2019. Amasya Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması...

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri MYOİlk ve Acil Yardım taban puanları

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri MYOTıbbi Laboratuvar Teknikleri taban puanları

Amasya Üniversitesi Suluova MYOAcil Durum ve Afet Yönetim taban puanları

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri MYOOptisyenlik taban puanları

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri MYOÇocuk Gelişim taban puanları

Amasya Üniversitesi Suluova MYOSivil Savunma ve İtfaiyecilik taban puanları

Amasya Üniversitesi Suluova MYOLaborant ve Veteriner Sağlık taban puanları

Amasya Üniversitesi Merzifon MYO Mekatronik taban puanları

Amasya Üniversitesi Merzifon MYO Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği taban puanları

Amasya Üniversitesi Teknik Bilimler MYOBilgisayar Programcılığı taban puanları

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri MYO Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon taban puanları

Amasya Üniversitesi Tasarım MYO Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon taban puanları

Amasya Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Elektrik taban puanları

Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Reklamcılık taban puanları

Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Halkla İlişkiler ve Tanıtım taban puanları

Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Muhasebe ve Vergi Uygulamalar taban puanları

Amasya Üniversitesi taban puanları YÖK atlas için tıklayınız

Kastamonu Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas

Balıkesir Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas

Harran Üniversitesi taban puanları 2019

Trabzon Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Beykent Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Uşak Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Ankara Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Marmara Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

İstanbul Aydın Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Uludağ Üniversitesi 2019 taban puanları YÖK atlas

Trakya Üniversitesi YÖK atlas 2019 taban puanları

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) taban puanları 2019

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa taban puanları 2019

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) taban puanları 2019

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) taban puanları 2019

Düzce Üniversitesi taban puanları 2019

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 2019 taban puanları ÖSYM

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 2019 taban puanları

Afyon Kocatepe Üniversitesi 2019 taban puanları başarı sıralaması yüzdelik dilimleri

Abdullah Gül Üniversitesi 2019 taban puanları