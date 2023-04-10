Amasya Üniversitesi personel alımı yapacak

Amasya Üniversitesi birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” içerisinde yer alan Ek 2. Maddenin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Lisans, Ön lisans ve Ortaöğretim mezunlarından yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 25 kadro için sözleşmeli personel alınacak.