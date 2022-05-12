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Ekonomi Amasya Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Amasya Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Amasya Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 24. ve 26. maddeleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-05-12 14:09:00 -
Amasya Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Amasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterleri sağlamayanların başvuruları işleme alınmayacaktır.

1- Profesör kadroları daimî statüde olup, başvuracak adayların dilekçelerine ek olarak, jüri dosyalarını 1adet dosya, 6 adet CD ortamında hazırlayarak Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

2- Doçent kadroları daimî statüde olup, başvuracak adayların dilekçelerine ek olarak, jüri dosyalarını 1 adet dosya, 4 adet CD ortamında hazırlayarak Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

3- Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların dilekçelerine ek olarak, jüri dosyalarını 1 adet dosya, 4 adet CD ortamında hazırlayarak ilgili birimlerine teslim etmeleri gerekmektedir.

4- Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5- Doçent kadrolarına Profesörler müracaat edemezler.

6- Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Son Başvuru Tarihi : 26.05.2022

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