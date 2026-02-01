  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'Yeni Dünya Düzeni Değil, Deli Dünya Düzeni!' Ortadoğu’da kritik eşik: Trump ve İran’dan müzakere sinyali! İstanbul'da kış geri dönüyor: Beş ilçeye kar, il geneline fırtına uyarısı İran'dan ABD'ye sert tepki: "Dünya bu düzeyde bir saçmalıkla karşı karşıya" Trump’tan İran çıkışı: "Planlarımızı müttefiklerimizle dahi paylaşamayız" Suudi Arabistan’dan Netanyahu’ya bomba tepki! "Zihinsel olarak dengesiz bir katil, bir psikopat, cinayet ve toplu imha saplantısı olan biri" Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze saldırılarına sert kınama Kartal'dan müthiş geri dönüş Pezeşkiyan’dan Rejime sert uyarı: Halka karşı davranışlarımızı düzeltmeliyiz Atatürk’ün Partisi Değil, Şer Odağı!
Yerel Amasya polisinden firari hükümlüye "Hoş geldin" operasyonu! İstanbul'dan kaçtı yakayı Amasya'da ele verdi
Yerel

Amasya polisinden firari hükümlüye "Hoş geldin" operasyonu! İstanbul'dan kaçtı yakayı Amasya'da ele verdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Amasya polisinden firari hükümlüye "Hoş geldin" operasyonu! İstanbul'dan kaçtı yakayı Amasya'da ele verdi

İstanbul’da karıştığı çok sayıda hırsızlık suçundan dolayı yargılanan ve hakkında 16 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan azılı hırsız, polisin nefes kesen operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.

İSTANBUL'da karıştığı hırsızlık suçları nedeniyle hakkında 16 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Amasya'ya geldiği gün polis ekipleri tarafından yakalanıp, cezaevine gönderildi.

 

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, UYAP sistemine hırsızlık suçlarından hakkında 16 yıl 9 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı düşen M.K.’nin (47) Amasya'ya geldiğini belirledi. Çalışma başlatan ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu firari hükümlüyü saklanmak için Amasya'ya geldiği gün yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.K., cezaevine teslim edildi. (DHA)

 

Bebek arabasıyla hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
Bebek arabasıyla hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Aktüel

Bebek arabasıyla hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Silivri’de hırsızlar tiyatrosu
Silivri’de hırsızlar tiyatrosu

Gündem

Silivri’de hırsızlar tiyatrosu

İnşaat hırsızlarına operasyon: Çok sayıda gözaltı var
İnşaat hırsızlarına operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Yerel

İnşaat hırsızlarına operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Organ hırsızı İsrail’den kan donduran hamle: Filistinli şehitlerin organlarıyla rekor peşindeler!
Organ hırsızı İsrail’den kan donduran hamle: Filistinli şehitlerin organlarıyla rekor peşindeler!

Gündem

Organ hırsızı İsrail’den kan donduran hamle: Filistinli şehitlerin organlarıyla rekor peşindeler!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23