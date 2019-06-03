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Amasya lise taban puanları 2019 Amasya lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Amasya lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

03 Haziran 2019 Pazartesi 13:53
Amasya lise taban puanları 2019 Amasya lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Amasya lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

2019 LGS sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler merkezi sınav sonuçlarına 24 Haziran'dan itibaren www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. 2019 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra 8. sınıf öğrencileri için artık lise tercih yapma maratonu da başlamış olacak. Yozgat liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri. Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. İşte Amasya lise yüzdelik dilimleri 2019. 

MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi taban puanları

MERZİFON / Merzifon Fen Lisesi taban puanları

SULUOVA / Şehit Hüseyin Kavaklı Fen Lisesi taban puanları

MERKEZ / Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

MERKEZ / Amasya Sosyal Bilimler Lisesi taban puanları

MERZİFON / Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

MERKEZ / Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

MERZİFON / Merzifon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları

MEB LGS lise taban puanları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 13:53
  1. Yozgat
  2. Amasya Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2019
  3. Amasya Liseleri Yüzdelik dilimleri 2018
  4. Amasya Liseleri Kontenjanları 2019
  5. Amasya liselerin en küçük puanları 2018
  6. Amasya Anadolu Liseleri Kontenjanları
  7. 2018 2019 Amasya Liselerinin Taban ve Tavan Puanları
  8. Amasya Anadolu Lisesi Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  9. Amasya Anadolu Öğretmen Lisesi Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  10. Amasya Fen Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  11. Amasya İmam Hatip Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  12. Amasya Meslek Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  13. Amasya Özel Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  14. Amasya Kız Meslek ve Teknik Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  15. Amasya Meslek Liseleri Boş Kontenjanları 2018 2019
  16. Amasya Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  17. Amasya Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019
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