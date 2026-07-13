Amasya Büro Memur-Sen'den Kurumlar Arası İş Birliğini Güçlendiren Adım

Programın ardından değerlendirmelerde bulunan Çinpolat, güçlü bir katılımla gerçekleştirilen buluşmanın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu pekiştirdiğini belirterek, “Şube yönetim kurulu üyelerimizle birlikte ev sahipliği yaptığımız programda Memur-Sen Amasya İl Başkanımız Kerem Camcı’yı, AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Akyüz’ü, AK Parti Amasya İl Başkanımız Galip Uzun’u ve Memur-Sen Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın değerli il başkanlarını ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Yoğun katılımın sağlandığı programımız, karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı, ortak hedefler doğrultusunda değerlendirmelerde bulunulan verimli bir istişare ortamına dönüştü.” dedi.

Çinpolat, Büro Memur-Sen olarak yalnızca üyelerinin özlük ve sosyal haklarının geliştirilmesi için değil, kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulmasına katkı sağlayacak her türlü çalışmanın içinde olmaya devam ettiklerini ifade ederek, “Sorunların çözümünde ortak aklın hâkim olduğu, istişare kültürünün yaşatıldığı her platformun büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Bu anlayışla düzenlediğimiz programda kamu çalışanlarının beklentileri, çalışma hayatına ilişkin güncel gelişmeler ve sendikal çalışmalarımız üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk.” diye konuştu.

Misafirlerin görüş ve önerilerinin kendileri için yol gösterici olduğunu vurgulayan Çinpolat, sendikal dayanışmanın güçlenmesi adına bu tür buluşmaları sürdüreceklerini belirterek şunları söyledi:

“Memur-Sen ailesi olarak birlik ve beraberliğimizi koruyarak, çalışanlarımızın hak ve menfaatlerini en iyi şekilde savunmaya devam edeceğiz. Kamu görevlilerimizin beklentilerini ilgili mercilere taşımayı, çözüm odaklı çalışmalar yürütmeyi ve üyelerimizin sesi olmayı sürdüreceğiz. Katılımlarıyla bizleri onurlandıran Memur-Sen İl Başkanımız Sayın Kerem Camcı’ya, AK Parti MKYK Üyemiz Sayın Abdurrahman Akyüz’e, AK Parti İl Başkanımız Sayın Galip Uzun’a ve Memur-Sen’e bağlı sendikalarımızın kıymetli il başkanlarına teşekkür ediyorum. Bu tür istişare toplantılarının, ilimizde sendikal dayanışmanın güçlenmesine ve kamu çalışanlarının ortak hedefler doğrultusunda daha güçlü bir şekilde temsil edilmesine önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum.”