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Amasra’da bayram bereketi

Bartın’ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra’da Kurban Bayramı bereketi yaşanıyor.

06 Ağustos 2019 Salı 17:00
Amasra’da bayram bereketi

Bartın’ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra’da Kurban Bayramı bereketi yaşanıyor. 3 bin yatak kapasitesinin bulunduğu ilçede Kurban Bayramı öncesi otel ve pansiyonlarda rezervasyonlar tamamen doldu. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, günlük 50 bini aşkın turist beklediklerini söyledi.


Bartın’ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra’da yaklaşan kurban bayramı öncesi otel ve pansiyonlarda boş yer kalmadı. 3 bin yatak kapasitesi bulunan ilçede bayramda günlük 50 bini aşkın misafirin ağırlanması bekleniyor. 6 bin nüfusu olan ilçenin bayramda ağırlayacağı günlük 50 bin kişi içinde Amasra Belediyesi yoğun mesai içerisinde.


Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, “Amasra Kurban Bayramı hazırlıkları için esnafı ve belediyesi ile elinden geleni yaptı. Hemşehrilerimizi ve misafirlerimizi, günübirlik ya da konaklamalı şekilde Amasra’ya bekliyoruz. Şu an dernekten ve ilgili kurululardan aldığımız bilgiye göre doluluk oranımız yüzde yüz durumda. Gelecek bütün misafirlerimizi Çeşmi Cihan’da ağırlamaktan büyük onur ve gurur duyarız” dedi. Günlük 50 bini aşkın turist beklediklerini de kaydeden Çakır, “Amasra’nın günübirlikçilerle birlikte ziyaretçi sayısı 50 bini geçiyor. Bu bayram tatilinde de gurbetçilerimizin de Amasra’yı tercih edeceklerini düşünürsek ki, şu an buradalar, Türkiye’deler. 50 bin rakamını aşmayı bekliyoruz. Bizde temel sorunlarını yaşadığımız otopark ve temizlikle ilgili tedbirlerimizi aldık. Tüm misafirlerimizi bekliyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 17:00
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