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Aktüel Amasra nerede Amasra hangi ile bağlı?
Aktüel

Amasra nerede Amasra hangi ile bağlı?

Amasra'da bir maden kazası yaşandı. Yaşanan acı olayın ardından pek çok kişi 'Amasra nerede?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-14 22:42:00 -
Amasra nerede Amasra hangi ile bağlı?

14 Ekim Cuma akşamı 18.15 sularında Amasra'da bulunan bir madende patlama yaşandı. Peki, Amasra nerede?

Amasra nerede Amasra hangi ile bağlı?

Amasra, Batı Karadeniz Bölgesinde, Bartın iline bağlı bir ilçedir. Denize doğru uzanmış bir burun, burnun iki yanında korunaklı birer liman görevi gören iki koy ve ana karaya bağlı bağımsız adalarına sahip olan Amasra, antik dönem de Amastris 3000 yıllık tarihi, hem çekicilik ve balıkçılığa dayanan yerel sanatları, hem de kendini çevreleyen ormanlık alanlarına sahip bir yerleşim yeridir. Amasra hâlen özgün balık lokantaları, otelleri ve ev pansiyonlarına sahip bir turizm bölgesidir.

Amasra yaz aylarında özellikle Ankara'ya olan yakınlığı nedeniyle çok fazla yerli turist ağırlar. Günübirlik ve konaklamalı birçok geziye ev sahipliği yapan Amasra'da Amasra plajı, Amasra müzesi, Gürcüoluk mağarası, Kuş Kayası yol anıtı, Göldere şelalesi, Ağlayan Ağaç, Direkli kaya, Amasra kalesi ve Amasra feneri en çok ziyaret alan yerlerdir.

Bartın maden ocağında patlama neden niye yaşandı?
Bartın maden ocağında patlama neden niye yaşandı?

Aktüel

Bartın maden ocağında patlama neden niye yaşandı?

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