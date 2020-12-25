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Aktüel Amanoslar'da PKK'lı teröristlere ait patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu
Aktüel

Amanoslar'da PKK'lı teröristlere ait patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu

Yeniakit Publisher
2020-12-25 14:29:31 -
Amanoslar'da PKK'lı teröristlere ait patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de Amanos Dağları'nda düzenlenen "Yıldırım 5 Operasyonu"nda PKK'lı teröristlere ait patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Komando Özel Harekat timlerinin de katıldığı "Yıldırım 5 Operasyonu"nda Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan sığınak tespit etti.

Sığınakta patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

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