Amanoslar'da PKK'lı teröristlere ait patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de Amanos Dağları'nda düzenlenen "Yıldırım 5 Operasyonu"nda PKK'lı teröristlere ait patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Komando Özel Harekat timlerinin de katıldığı "Yıldırım 5 Operasyonu"nda Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan sığınak tespit etti.
Sığınakta patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.