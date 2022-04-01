Aman ha dikkat! Adnan Oktar örgütünün taktiği açıklandı

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AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci Adnan Oktar terör örgütüne karşı uyarıda bulundu.

Birinci yaptığı paylaşımda, “Bu Adnancı-tecavüzcü suç örgütüyle ilgili, vatandaşlarımızın haklı isyanına karşı, örgüt avukatlarının,tıpkı zamanın FETÖ’sü gibi, açtıkları hakaret davalarından elde edilen gelirin, bu habislerin suç faaliyetleri için kullanıldığını unutmamak lazım. Bu noktada yargısal faaliyetin, örgüte parasal katkıya dönüşmemesi hususunda azami dikkatin gösterilmesi lazım. FETÖ'nün taktiği idi bu. Hakaret davaları ile, zamanında çok ciddi gelir elde ettiler” dedi.