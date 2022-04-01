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Aktüel Aman ha dikkat! Adnan Oktar örgütünün taktiği açıklandı
Aktüel

Aman ha dikkat! Adnan Oktar örgütünün taktiği açıklandı

AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, Adnan Oktar terör örgütünün FETÖ taktikleri uyguladığını belirterek dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 16:45:00 -
Aman ha dikkat! Adnan Oktar örgütünün taktiği açıklandı

 yeniakit  Ankara 

AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci Adnan Oktar terör örgütüne karşı uyarıda bulundu.

Birinci yaptığı paylaşımda, “Bu Adnancı-tecavüzcü suç örgütüyle ilgili, vatandaşlarımızın haklı isyanına karşı, örgüt avukatlarının,tıpkı zamanın FETÖ’sü gibi, açtıkları hakaret davalarından elde edilen gelirin, bu habislerin suç faaliyetleri için kullanıldığını unutmamak lazım. Bu noktada yargısal faaliyetin, örgüte parasal katkıya dönüşmemesi hususunda azami dikkatin gösterilmesi lazım. FETÖ'nün taktiği idi bu. Hakaret davaları ile, zamanında çok ciddi gelir elde ettiler” dedi.

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