Aman dikkat! Uzmanlar neden bebek pudrası kullanılmasını önermiyor?

Bebek pudraları, minik hanım ve beylerin pişik sorunu yaşamaması için bilinen en eski koruma yöntemidir. Bir zamanlar anneler bebeklerine sürekli olarak pudra kullanırdı. Günümüzde bu oran eskiye oranla azaldı. Bunun sebebi ise bebek pudraları konusunda yapılan araştırmaların sonuçlarının ardında gizli.

Bebek pudraları zararlı mı?

Son yıllarda yapılan onlarca araştırma pudraların hem yetişkinlere hem de bebeklere birçok zararı olduğunu ispatladı. Bebek pudraları öncelikle bebeklerin bez bölgesine döküldüğü için yumurtalık kanserine kadar varan olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Ayrıca pudra serpilirken havada uçuşan tozlar bebeklerin hava yoluyla akciğerlerine yapışıyor. Bu da bebeklerin sağlıklarını olumsuz etkiliyor.

Pudra kullanılmamalı mı?

Uzmanlar araştırmalarla tehlikeleri kanıtlanan pudraların bebekler için kesinlikle kullanılmaması gerektiğini vurguluyor. Bebeklerin altlarını değiştirdiğinizde onları temiz ılık su ile yıkamak pudra ve benzeri ürünlere olan ihtiyacınızı azaltacaktır. İlla da pişik önlemek için bir şeyler kullanmak istiyorsanız; esansiyel yağ, nişasta gibi ürünleri karıştırıp tamamen doğal bir pudra hazırlayabilirsiniz. Ev yapımı bu ürünlerin ise bebeklere bir zararı yok. Elbette, bebeklerinizin esansiyel yağlara bir alerjisi yoksa.

İşte, ev yapımı tamamen doğal bebek pudrası tarifi:

Yarım su bardağı mısır nişastası

5-6 damla papatya yağı

Bir cam kavanozun içerisine nişastayı koyun. Nişastanın üzerine ise birkaç damla papatya yağı dökün. Karışımı güzelce karıştırın. Elde ettiğiniz bu pudrayı bebeğinize gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.