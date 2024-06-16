Aman dikkat! Ortalık çok fena karışacak, vaziyet alalım

Akşam gazetesi yazarı Serkan Fıçıcı, ABD'nin Rusya'ya yönelik baskıları ve Avrupa'daki sağ siyasetin yükselişini ele aldı. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ABD'nin dayatmalarının ters teptiğini belirten Fıçıcı, ekonomik sıkıntıların ve Ukrayna'ya yapılan yardımların seçmen üzerinde rahatsızlık oluşturduğunu vurguladı. Fıçıcı, Avrupa'nın yol ayrımında olduğunu ve sağ siyasetin iktidara gelebileceğini ifade ettiği yazısında şunları kaydetti:

"ABD kafayı Rusya'ya taktı.

Bununla da kalmadı.

Avrupa'ya da "zarar görme pahasına benimle ol" baskısı yaptı.

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Sonuç?

-Ters tepti.

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde gördük.

"ABD'nin dayatmalarına gönüllü yazılan siyaset" kaybetti.

Burada Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkileri iyi analiz edilmeli.

Birinci sırada elbette ekonomi...

Özellikle enerji ve gıda fiyatlarındaki artış...

Böyle bir ortamda "Ukrayna'ya yapılan yardımlar" göze batıyor.

Rahatsızlık veriyor ve sağ siyaset bu durumu lehine kullanıyor.

Seçmen "ayranımız yok içmeye..." söylemini destekliyor.

Yabancı karşıtlığını da bu duygu körüklüyor.

Avrupa yol ayrımında...

Marks'ın Komünist Manifesto'da söylediği "Avrupa'nın üzerinde bir hayalet dolaşıyor" ifadesini hatırlatanlar bile çıkıyor.

Ortada bir hayalet var ama...

"Sosyalizm" değil...

ABD kapitalizmine, liberal politikalara, küreselci emperyalist dayatmayla gelen sapkınlıklara karşı duruşuna bakarsak ortaya farklı bir fotoğraf çıkıyor ama...

Adını koymak için henüz erken.

Bu iş nereye varacak?

Asıl konuşulması gereken o...

İhtimal senaristlerinin "fazla mesai" yapması gereken günler...

Yükselişe geçen sağ siyaset Avrupa ülkelerinde "iktidar gücüne" kavuşabilir mi?

-Olacak gibi...

ABD seçimlerini de Trump kazanır mı?

-Normal şartlar altında evet.

İşte o zaman "NATO - TOTO" oynamaya başlar mıyız?

Nasıl?

Daha önce Fransa ve Yunanistan'ın yaptığı gibi...

Ülkeler peş peşe NATO'nun silahlı kanadından ayrılma taleplerini ortaya koyarlarsa...

Dünya siyasetinin yörüngesi değişmez mi?

Yakın gelecekte bunları konuşmak durumunda olacağımızı öngörelim.

Bir de...

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki tavrını hatırlayalım.

Tarafsız davrandık.

"Ne Rusya ne ABD tam bağımsız Türkiye" sloganını gerçeğe dönüştürdük.

Şimdi bu tavrın ne derece doğru olduğuna şahitlik ediyoruz.

Dünya liderleri arasında en tecrübeli isimlerin başında gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "neyi, neden yaptığını" anlamak isteyenler için derslerle dolu bir gündem...

İç siyasetteki "yumuşama-normalleşme" meselesinin de bu gündemle ilişkili olduğunu düşünmeliyiz.

Dünya dengelerini değiştirebilecek olası gelişmelere karşı, milli meselelerde "önce ülkem mutabakatı" oluşturmaya yönelik çabalar, gündelik siyasetin kısır tartışmalarına kurban edilmemeli."