Aman dikkat! O gıdalar ölüme götürüyor!

Merdiven altı sağlıksız ürünlere dikkat çeken Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, "Merdiven altı üretimler halk sağlığı sorunudur. İshal ve kusmayla başlayan gıda zehirlenmeleri sorunundan ölüme kadar giden vakalara yol açabilir. Sağlık için denetlenmiş ve gıda mühendislerinin kontrolünden geçmiş gıdaların tercih edilmesi önemli" dedi.

Bazı vatandaşların sağlıksız ve uygun olmayan ortamlarda merdiven altı üretilen ürünleri ucuz olduğu gerekçesiyle tercih edebildiğini belirten Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, tüketilen bu gıdaların çok sayıda sağlık sorununa yol açabildiği konusunda uyarıda bulundu.

Açıkta satılan ürünlere itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizen Toprak, "Maalesef son zamanlarda süt kazanında duş alanları, turşu havuzlarında yüzenleri, ekmek hamuruyla top oynayanları ve kıyafetsiz baklava yapanları görüyoruz. Son olarak İzmir Kemalpaşa'da bir hayvan çiftliğinde tonlarca salçanın uygunsuz koşullarda üretildiğini öğrendik. Sıklıkla karşılaşmaya başladığımız bu durumlar, gıda güvenliğini riske atıyor. Vatandaşımız dikkatli davranmalı. Açıkta satılan ürünlere itibar etmemeli. Üretim yeri bilinmeyen ürünler, gıda güvenliği ve halk sağlığını tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.