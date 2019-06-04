Aman dikkat! Neden tatilden sonra hasta oluyoruz?

İster 1-2 gün isterse 20 gün olsun tatilden dönmek insanın moralini bir hayli bozar. Şehrin temposuna yeniden uyum sağlamak, işe dönmek gerçekten bir hayli güçtür. Bir de bu psikolojik duruma tatil dönüşü başlayan hastalık eşlik eder. Peki, tatilden her döndüğünüzde neden hasta oluyorsunuz? Tatil dönüşü yaşanılan hastalık doğal mı?

Tatil sonrası hastalığına neler sebep olur?

Yolculuk

Uçak ve otobüslerdeki klimalar hasta olma sebeplerin başında geliyor. Alacağınız muhtemel önlemlerle hastalığa davetiye çıkaran soğuk ve mikroplu havadan uzak durabilirsiniz.

Yorgunluk

Tatildeyken uyku düzeni ortadan kalkar. Kimi zaman bulunduğunuz şehri gezip görebilmek için uykunuzdan fedakarlık edersiniz. Tatilde enerjinizin neredeyse çoğunu harcarsınız ve eve döndüğünüzde hastalıklara karşı direnciniz düşmüş olur.

Sıcaklık farkı

Tatil için tercih ettiğiniz bölgeler muhtemelen yaşadığınız şehirden daha sıcaktır ve bu durum evinize döndüğünde kendisini hastalık olarak gösterir.

Tatil dönüşü hastalanmamak için neler yapılmalı?

Öncelikle tatildeyken yediğiniz, içtiğiniz her şeye dikkat etmeniz önemli. Vücut direnciniz için beslenmeniz kadar uyku düzeniniz de son derece kıymetli. Evinize döndüğünüzde güçlü olabilmek için vitamin takviyeleri de alabilirsiniz.