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Aman dikkat! Kiraz saplarını sakın çöpe atmayın

Hazır kiraz mevsimi gelmişken kiraz sapı kurutmaya ne dersiniz? Kiraz sapları sanıldığının aksine yalnızca kilo vermeye yardımcı olmuyor. İşte, her derde deva kiraz sapının yararları…

17 Haziran 2019 Pazartesi 15:44
Aman dikkat! Kiraz saplarını sakın çöpe atmayın

Havaların ısınmasıyla birlikte tezgahlar göz kamaştırıcı renkleriyle dikkat çeken kirazlarla süslenmeye başladı. Tezgahlara geldiği ilk günler fiyatlarıyla göz korkutsa da zamanla rakamlar aşağı düşecek gibi... Bu lezzetli meyvenin sapı da kendi kadar faydalı. Peki, kiraz sapı yalnızca kilo vermeye mi yardımcı oluyor? İşte, kiraz sapının faydaları...

Sakinleştirici özelliğe sahip

Kiraz sapı ile hazırlayacağınız bir fincan çay sizi bütün stresinizden arındıracaktır. Kiraz sapı bu konuda papatya kadar etkilidir.

Şişkinlik ve ödem attırır

Birçok kadın regl döneminde şişkinlik ve ödemden dert yanar. Bu sorunlarla başa çıkmak için kiraz sapı bir hayli işinize yarayacaktır.

Demir eksikliği anemisi olanlar dikkat!

A, C ve E vitamini yönünden zengin olan kiraz sapı magnezyum, lif ve antioksidan da içerir. Bu şifalı ürün kanı temizler ve demir eksikliği anemisini önler.

Metabolizmayı hızlandırır

Kilo vermek isteyenlere müjdemiz var. Kiraz sapı metabolizmayı hızlandırır ve kilo vermeye yardımcı olur.

Ağrı kesici

Kiraz sapı doğal bir ağrı kesicidir.

İşte, kiraz sapının diğer faydaları;

  • Kolesterolü düşürür.
  • Karaciğer sağlığı için önemlidir.
  • Prostat şikayetlerini en aza indirir.
  • İçerdiği lif nedeniyle kiraz sapı kabızlık sorununu önler.
  • İdrar yolu enfeksiyonuna iyi gelir.
  • Böbrek taşı oluşumunu önler.
  • Kalp ve damar sağlığı için son derece faydalıdır.

 Kiraz sapı nasıl kurutulur?

Kiraz saplarını evinizde kurutabileceğiniz gibi aktarlardan da alabilirsiniz. Öncelikle kiraz saplarını güzelce yıkayın. Suları iyice süzülünce kiraz saplarını yağlı kağıt ya da bir bez üzerinde doğrudan güneş görmeyen bir yerde kurutun. 3-4 günün sonunda kiraz saplarını cam kavanozlarda muhafaza etmeye başlayabilirsiniz.

Kiraz sapı çayı nasıl hazırlanır?

Yaklaşık 10-15 adet kiraz sapını kaynar bir bardak suyun içerisinde 7-8 dakika demlendirin. Demlenen çayı süzüp içerisine tarçın ve bal ekleyerek içebilirsiniz. Ayrıca kiraz saplarını farklı bitki çaylarının içerisine aroma katması için ekleyebilirsiniz.

 

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 15:44
  1. Ağrı
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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