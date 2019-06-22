Aman dikkat! Kilo almanızın altında bu sebep yatıyor olabilir

Gelişen teknolojiyle birlikte tüm dünyayı etkisi altına alan obezite tehlikesi her geçen gün şiddetini arttırıyor. Hareketsizlik, paket gıdaların tüketilmesi obeziteyi tetikliyor. Özellikle de yeni nesil çocukların dört duvar arasında büyüyor olması; çocukluk çağı obezitesinin daha sık görülmesine neden oluyor. "Ben yediğime, içtiğime dikkat ediyorum ama kilo almayı durduramıyorum" diyorsanız yaşam şeklinize bir göz gezdirmenizde yarar var.

Uyku düzeni çok önemli

Uzmanlar sağlıklı bir beden için günde en az 8 saat uykunun şart olduğunu vurguluyor. Günde 8 saatten az uyuma alışkanlığına sahip olanlar genellikle daha mutsuz, stresli, öfkeli ve halsiz oluyor. Gün boyu enerjinizin yeterli olmadığını düşünüyorsanız mutlaka kaç saat uyuduğunuza dikkat edin.

Kalori açlığı

Dünyaca ünlü üniversitelerde yapılan birkaç araştırma gece az uyuyan kişilerin gündüzleri bu açığı kapatmak için daha çok kaloriye ihtiyaç duydukları tespit etti. Hal böyle olunca da düzensiz uyku alışkanlığı dolaylı yoldan da olsa kilo alımını tetikliyor.

Ne yapmak gerekir?

Çok uyumak kadar az uyumak da önemli bir sağlık sorunudur. Öncelikle akşam 18.00'den sonra kafein tüketimini azaltarak işe başlayabilirsiniz. Uyumadan önce nane çayı, papatya çayı ya da ballı ılık bir bardak süt içerek bedeninizi uykuya hazırlayabilirsiniz. Şayet bu yöntemler işe yaramıyorsa o zaman mutlaka bir hekime danışmanız gerekiyor. Uyku apnesi yaygın bir sorun ancak konu hakkında yeterli bilinç sağlanamamış olmasından dolayı insanlarımızın çoğu uykusuzluğu geçiştirip duruyor.