Aman dikkat! Kahvaltıda yalnızca muz mu yiyorsunuz?

Beslenme uzmanları sağlıklı bir beden için günün en kıymetli öğünü olarak kahvaltıyı gösteriyor. Yapacağımız kahvaltı gün boyu ihtiyaç duyduğumuz vitaminleri içermelidir. Salatalık, domates, zeytin, peynir ve bolca yeşilliğin yer aldığı kahvaltılarımıza sağlıklı tohumlar ve kuruyemişler de eklememiz mümkün. Ancak yoğun iş temposu nedeniyle birçok kişi sabahları kahvaltı yapma kısmını es geçiyor. Bunun yerine kilo almaya sebep olan hamur işleri tercih ediliyor. Yediğini, içtiğine dikkat edenler ise güne bir fincan kahve ve muzla başlamayı uygun buluyor. Peki, aç karna muz yemek ne kadar doğru?

Aman dikkat!

"Zayıflamak istiyorsan kahvaltıda meyve yemelisin" düşüncesi halk arasındaki doğru bilinen yanlışlar arasındadır. İşin uzmanları ani kan şekeri yükselmesine yol açacağı için aslında meyvelerin aç karna kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini vurguluyor. Sabah işe yetişme telaşıyla ya da önce spor sonra iş düzeni içinde yaşayanların en çok tercih ettiği meyve ise kuşkusuz muzdur. Muz hızlıca kana karışır. Bu nedenle kendimizi daha zinde hissederiz. Her gün bir adet muz tüketmek ise bağırsaklarımızdan, bağışıklık sistemimize kadar birçok konuda bedenimize yarar sağlar. Ancak bu faydaları alabilmemiz için zamanlama çok önemli. Mümkünse meyveler ara öğün olarak tüketilmeli.

Peki, sabahları muz yemenin tehlikesi nedir?

Potasyum ve magnezyum yönünden zengin olan muz yanlış zamanda tüketildiğinde sağlıklı olmaktan çıkıp, ciddi sonuçlara yol açan bir maddeye dönüşebiliyor. Aç karna tüketilen muz vücuttaki magnezyum oranını hızlıca yükseltiyor ve bu da kalp krizine varabilecek sorunları tetikliyor.

Kahvaltıda kesinlikle muz tüketmemeli miyiz?

Uzmanlar muzun tek başına tüketilmemesi gerektiğinde hem fikir. İşin ehli birçok kişi sanal dünyada yayılan ve sabahları aç karna çokça muz tüketilmesine yönelik olan 'muz diyeti'ni de doğru bulmuyor. Ancak muzun yanına bir iki arkadaş eklenirse; sabahları bu lezzetli meyvenin tadı çıkarılabilir. Muzun yanına yulaf, fıstık ezmesi ve yoğurt eklenirse hem sağlıklı hem de lezzetli bir öğün tüketmiş olursunuz.

İşte, muz tüketmenin sağlığa faydaları