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Spor Aman dikkat! İngiliz basınının trenine binmeyin sakın ha...
Spor

Aman dikkat! İngiliz basınının trenine binmeyin sakın ha...

Beşiktaş'ı yarı yolda bırakarak paranın peşinden giden ve Manchester United tarafından yetersiz görülen Weghorst, sezon sonu takımda kalmayacak. İngiliz basını, Hollandalı golcünün Beşiktaş'a dönebileceğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 11:39:00 -
Aman dikkat! İngiliz basınının trenine binmeyin sakın ha...

Manchester United tarafından yetersiz görülen Weghorst, sezon sonu takımda kalmayacak. İngiliz basını, Hollandalı golcünün Beşiktaş'a dönebileceğini iddia etti.

Yaz transfer döneminde Kartal'a transfer olan Wout Weghorst, İngiltere'de halinden hiç memnun değil. Siyah-beyazlı ekipte yarım dönem kalan futbolcu taraftarın sevgisini kazanmıştı. Beşiktaş'ta Hollandalı forvet, 18 maçta 9 gol ve 4 asistle katkı verdi. Haber7'ye göre; 

Dünya kupasını da es geçmeyen yıldız oyuncu Arjantin karşısında gösterdiği performans ile kırmızı şeytanların radarına girdi.

Devre arasında Manchester United'e transfer olan Wout Weghorst için ayrılık çanları çalıyor. Ronaldo'nun takımdan ayrıldıktan sonra yerini dolduramayan Hollandalı forvet, kırmızı şeytanları memnun edemedi.

Liverpool hezimeti sonra taraftarlar tarafından günah keçisi ilan edilen Weghorst, sezon sonu takımda kalmayacak.
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Akşam'ın İngiliz basınından derlediği habere göre; siyah-beyazlı taraftarlarla güzel bir bağ kuran Hollandalı golcünün Beşiktaş'a dönebileceği iddia edildi.

Olası bir Cenk Tosun ayrılığı sonrası siyah-beyazlı ekip Wout Weghorst için tekrardan girişimde bulunabilir.

Hollandalı forvetin Burnley ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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