Aman dikkat herkesin başına gelebilir! Evden çalışmak isteyenleri hedef aldılar

Sahte internet sitelerinde 'evde ek iş' ilanları veren çete, kimlik bilgilerini ele geçirdiği 9600 kişi adına banka hesabı açtı. Yasa dışı bahis paralarının transferinde kullanılan hesaplarda 500 milyon TL'lik işlem yapıldı.

İzmir merkezli 11 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonuyla son zamanların en ilginç dolandırıcılık yönetimi de deşifre oldu. Polis ekiplerinin tespitlerine göre, çete üyeleri bazı internet sitelerinin sahtesini kurdu; sonra da 'evde ek iş', 'evde sabun paketleme', 'süt yardımı', 'belediye yardımı' gibi sahte ilanlar paylaştı.

Form doldurttular!

İlanları gören binlerce kişi, başvuru formunu doldurdu. Şebeke bu sayede T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi gibi kişisel verileri ele geçirdi; bu bilgileri rızaları dışında kullanarak banka hesapları açtı. Çoğu ev kadını olan toplam 9 bin 600 kişi adına açılan hesaplar, yasa dışı bahis paralarının transferlerinde kullanıldı. Hesaplardaki işlem miktarının ise 500 milyon TL'den fazla olduğu öğrenildi.

Kaynak: Akşam