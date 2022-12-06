Aman dikkat! Esenler Otogarı'ndaki taksiciler böyle dolandırıyor!

İstanbul'da taksi sorununa hala çözüm bulunamamışken bir takım taksi şebekeleri halkı dolandırmaya ve büyük mağduriyetler oluşturmaya devam ediyor. Müşterilerin en çok dolandırıldığı bölgeler ise şehir meydanları, havaalanları, otobüs terminalleri oluyor. Akla gelmeyecek taktiklerle en uyanığı bile fark ettirmeden dolandıran esenler Otogarı'ndaki bazı taksiciler bu husustaki rahatlıklarıyla dikkat çekiyor. Yetkililer ise sessiz...

Esenler Otogarı'ndaki taksici mağduriyetinin önüne geçilemiyor. taksimetre ve mesafe oyunlarıyla müşteriyi dolandıran taksiciler sorun olmaya devam ediyor. müşterinin bir anlık boşluğundan yararlanan dolandırıcı taksicilere önlem alınması için mağdurlar yetkililerden çözüm bekliyor.

Örneğin şehirdışından İstanbul'a geldiniz. Gece geç saatler ve Esenler Otogarı metrosu çalışmıyor. O sebeple 24 saat aktif çalışan metrobüse binmeniz için taksi ile en yakın durağa varmanız gerekiyor.

En yakın metrobüs durağına geçmek için otogarın içindeki taksi sırasından en öndeki taksiye bindiniz. Yolda sizi ağına yakalamak isteyen taksici metrobüs ile nereye geçeceğinizi soruyor. ardından da metrobüsün seyrek çalıştığını söyleyip varmak istediğiniz yer için size uygun bir fiyat teklif edip metrobüsü kullanmadan doğrudan adresinize götürmeyi teklif ediyor. Elinizdeki bavullarla gece yarısı metrobüse gitmeyi ve uzun süre beklemeyi gözden çıkarıp taksicinin makul fiyat teklifinin cazipliğine kapılarak teklifi kabul ediyorsunuz. Taksici doğrudan adresinize uygun fiyat verdiği için taksi metreyi kapatıp adrese doğru sizi götürüyor.

Biraz sonra, örneğin Sabiha Gökçen Havaalanına gidecekseniz taksici "ben Yeni Havaalanı sanmıştım ondan bu fiyatı verdim. Sabiha Gökçen'e kurtarmaz kusura bakmayın bir yanlışlık oldu kafam karıştı bir anlık Yeni Havaalanı sandım" deyip sizi metrobüs durağına bırakıyor. Yoldayken taksimetreyi de kapattığı için kaç lira ödemeniz gerektiği meçhul oluyor. Aldığı yerden bıraktığı konuma kadar örneğin 40 tl'lik bir ücret çıkacak iken 100 tl istiyor. itiraz ettiğinizde getirdiği mesafenin 100 tl'lik bir mesafe olduğu konusunda ısrarcı oluyor. taksi metre kapalı olduğu için mesafe kısa olduğu ve asla 100 tl tutmayacağı halde, kavga etmemek için istediği ücreti vermek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü elinizde bir kanıt yok. Aksi halde kanlı bıçaklı büyük bir kavgaya tutuşmayı göze almanız gerekiyor...

İşte bu ve benzeri taktiklerle müşterileri dolandıran Esenler Otogarı taksicileri yaka silkeletiyor. Uzmanlar ise taksicilerin bu tip tekliflerini asla kabul etmeme ve ne olursa olsun taksimetreyi kapattırmama konusunda uyarıyor.

Binlerce mağdur yetkililerden çözüm beklerken bahsi geçen taksiciler dolandırmaya devam ediyor...