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Yaşam Aman dikkat deprem konusunda bu 3 bölge riskli
Yaşam

Aman dikkat deprem konusunda bu 3 bölge riskli

Yeniakit Publisher
2024-01-31 17:40:00 -
Aman dikkat deprem konusunda bu 3 bölge riskli

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından deprem açısından riskli 3 bölge için dikkat çekti.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Öğretim Üyesi Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

gerilmenin Bingöl- Karlıova’ya doğru gittikçe arttığını belirten Ercan, "Yapılaşma kayalık yerlerde, M8,0’e dayanacak güçte yapılmalıdır. Gökdere, Ilıca, Karlıova’ya dikkat" dedi.

Ercan paylaşımında, "DOĞU ANADOLU KIRIĞI üzerinde, deprem bakımından en çekinceli yer, 1. Erkenek odaklı: Malatya-Adıyaman-Gölbaşı üçgeni, 2. Kahramanmaraş-Narlı-Türkoğlu üçgeni, 3. Bingöl-Karlıova-Genç üçgenidir" ifadelerini kullandı. 

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