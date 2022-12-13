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Gündem Aman dikkat! Çoğu kişi bilmiyor! Cep telefonunuz her an pasife alınabilir
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Aman dikkat! Çoğu kişi bilmiyor! Cep telefonunuz her an pasife alınabilir

Resmi Gazete’de cep telefonu olan herkesi ilgilendiren bir karara imza atıldı. Kesintisiz bir yıl sinyal alınmayan telefonların IMEI numaralarının pasife alınmasına yönelik düzenleme hafta sonu Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 1 Ocak 2024’ten itibaren cep telefonlarında son sinyalin alınmasında 7 yıl olan süre 1 yıla düşürülüyor. Bu süre zarfında sinyal alınamayan cep telefonları pasife alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 10:59:00 -
Aman dikkat! Çoğu kişi bilmiyor! Cep telefonunuz her an pasife alınabilir

Resmi Gazete’de cep telefonu olan herkesi ilgilendiren bir karara imza atıldı. Kesintisiz bir yıl sinyal alınmayan telefonların IMEI numaralarının pasife alınmasına yönelik düzenleme hafta sonu Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 1 Ocak 2024’ten itibaren cep telefonlarında son sinyalin alınmasında 7 yıl olan süre 1 yıla düşürülüyor. Bu süre zarfında sinyal alınamayan cep telefonları pasife alınacak.

Kaçak tütün satışı ve cep telefonu klonlanmasının engellenmesine ilişkin düzenleme hafta sonu Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle, cep telefonlarında 7 yıl olan sinyal alma sınırı bir yıla düşürüldü.

 

Kesintisiz bir yıl boyunca sinyal alınamayan cep telefonlarının IMEI numaraları pasifize edilecek. Böylece bu telefonların IMEI numaraları kullanılarak telefon klonlaması yapılamayacak.

BTK’ya başvurmak gerekecek

Ancak elektronik kimlik bilgileri kayıtlı olmaktan çıkarılan cihazlar, son kullanıcılarına ait bir hatla kullanıldığında, bu cihazların elektronik kimlik bilgileri başka bir işleme gerek kalmaksızın tekrar kayıtlı hale getirilecek. 

Elektronik kimlik bilgileri bu suretle tekrar kayıtlı hale getirilemeyen cihazlar için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) düzenlemeleri kapsamında başvuru yapılması gerekecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan kanun, 1 Ocak 2024’ten itibaren geçerli olacak.

 

 

 

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