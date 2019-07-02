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Aman dikkat! Büyük provokasyon peşindeler

Son dönemlerde CHP ve İP isimlerin başını çektiği bazı kişilerce dile getirilen ırkçı ve nefret dolu söylem sokakta Suriyelilere yönelik lince dönüşüyor.

02 Temmuz 2019 Salı 10:42
Aman dikkat! Büyük provokasyon peşindeler

Özellikle son zamanlarda sosyal medyada ortaya atılan savaştan kaçarak ülkemize sığınan Suriyeliler hakkında asılsız iddialarla toplum provoke edilmeye çalışılıyor.

Bunun son örneği İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yaşandı.

Önce Mehmet Akif Mahallesi’nde Suriyeli bir kişinin, 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği yalanı ortaya atıldı. Daha sonra da sosyal medyada bu yalan daha da ileri götürülerek “tecavüz” olarak aktarıldı. Sistematik tahrik üzerine mahalleli sokaklara döküldü. Yüzlerce kişi Aşık Veysel Caddesi üzerinde toplanarak polis merkezine yürümek istedi. Polis merkezi çevresinde ve caddede güvenlik tedbiri alan çevik kuvvet polis ekiplerinin ikazlarına rağmen slogan atarak bir türlü dağılmayan gruba polis tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulundu. Kalabalıktan bazılarının Suriyelilerin dükkânlarına zarar verdiği görüldü. Gruptan 18 kişi gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

“Suriyeli asıldı” iddiası

Provokasyon bununla da bitmedi. Bir çatı katında asılı hâlde bulunun bir kişinin görüntüleri paylaşılarak “Mahalleli Suriyeli tacizciyi astı” iddiası ortaya atıldı. Ancak bu iddia da boş çıktı. Görüntülerin birkaç gün önce çalıştığı fırının çatı katında kendini asarak intihar eden Türkmenistan uyruklu bir kişiye ait olduğu öğrenildi. Bu görüntüyü yayanlarla ilgili de araştırma başlatıldı.

5 kişi gözaltında

İstanbul Valiliği olayın yanlış anlamadan kaynakladığını belirterek, sosyal medya üzerinden provokasyon yapan hesapların tespiti için çalışma başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, 4 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Vatan Caddesi’nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler hakkında ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

Bahane sigara

Zaman zaman Suriyeli mültecilere yönelik kitlesel olaylarda sosyal medya dezenformasyonları etkin rol oynarken, birçok mültecinin can ve mal güvenliklerine yönelik ihlaller yaşanıyor. İstanbul Esenyurt’ta Suriyeli iki kişi, iddiaya göre sigara isteyen kişilere olumsuz cevap verince silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar, Suriyeli 2 kişinin üzerine 3 el ateş edip olay yerinden kaçtı. Bacaklarından vurulan Suriyeliler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bir provokasyon da Elâzığ’dan

Elâzığ’da ise bir esnafın Suriyeliler tarafından darbedildiği iddiaları üzerine, mahalle sakinleri ile Suriyeliler arasında kavga çıktı. Kavgada yaralanan 2 Suriyeli, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elâzığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Mahalle sakinleri, polisin uyarısı üzerine dağıldı.

Basın çanak tutuyor

Suriyelilere yönelik düşmanca yaklaşımlara sosyal medyanın yanı sıra bazı basın kuruluşları da çanak tutuyor. Geçtiğimiz günlerde Çekmeköy’ün Alemdağ Mahallesi’nde Özbeklerin cinayetle sonuçlanan kavgasını bazı gazeteler “Suriyeliler Türkmen gencin boğazını kesti” yalanıyla duyurarak bir skandala imza attı.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 10:42
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  10. provokasyon
  11. ırkçılık
  12. Çekmeköy
  13. Vatan Caddesi

YORUM YAZ

  • Ayşe Ayşe 23 dk önce
    Özelikle,İyi parti içinde Kripto devşirmeler her günhalkı Araplara karşı kışkırtmaya devam ediyorlar. Bunlardan birisi faşist Sinan Oğan.Devletimiz acilen bu vatan haini ve bölücüler için cezai işlem başlatılmalıdır.Not,Türkiye’de ırkçı ve bölücülük yapanların aslı araştırıldığında alayiKripto devşirmeler olduğu görülecektir.”Yerleşik Halkın Suriyelilerle bir sorunu yoktur,,
  • TunTun23 dk önce
    Üzerinize pslik bulaşsa hemen chp ip dimi. İftira atmaya bölmeye bayılıyorsunuz ve güya müslümansınız. İftira atmak en büyük suçlardan biri değil mi? Ama size göre içki içmek tek suç dimi.....
  • hizipsavarhizipsavar23 dk önce
    alın en ağır cezayı verin. benim ülkem parti başkanıda olsa il başkanıda olsa şerefsizlik hainlik köpeklik yapıyorsa alıp cezasını veriyormu. işte o zaman ülke olur.
  • adsızadsız26 dk önce
    Bu millet Suriyelileri istemiyor,zorla gerdeğemi sokacaksınız,AKP lilerde istemiyor,İP,CHP istemiyorda,AKP liler has yüzlerinemi hasret,iktidar bir an önce def etsin.
  • Daha dur iyi gunlerin TurkiyeDaha dur iyi gunlerin Turkiye28 dk önce
    Devlete millete dine imana kasteden feto fahişelerini gebertmezsen basina gelecek bin turlu zillete hazir ol Turkiye!
  • Ip yok ip!Ip yok ip!32 dk önce
    İplis partisi/feto partisi! Ortaklari da elbet Turkislam dusmani chp hdp pkk! Evet Teroristler. Pkk'yi feto'yu savunan vatandas olamaz ancak teroristtir ve terorist gibi de itlaf edilir
  • millimilli46 dk önce
    BU KARGAŞALAR karışıklıklar insanları hor görmeler ayrıştırmalar hep insanlarımızın islamdan uzaklaşmalarından kaynaklanıyo ne olur savaştan kaçıp çoluk çocuğunla bize türkiyeye sığnmış onlarla islama göre ekmemizi paylaşsak ACMI KALIRIZkorkmayın aksine bereketimiz artar
  • ibrahimnibrahimn48 dk önce
    memleket ne hale geldi taaa meksikalı,arjantinli,tacikistanlı,afganistan,pakistanlı ukrayna,moldova,estonya,letonya,gürcistan ve SURİYE li....ipciler ve chp liler belki başka şey peşindele8r ama inanın türkiyede girmedikleri şehir ve ilçe kalmadı neredeyse kasaba ve köylere girecekler...BUNA BİR ÇARE BULUNMALI ÖNÜNE GEÇİLMELİ ,KONYA DA BİR YER VAR NEWYORK HARLEM GİBİ GECE GEÇMEYE İNSAN KORKAR...SAYDIKLARIMIN HEPSİDE YAM YAM GİBİ ZIPIR GİBİ ADAMLAR...İYERİSİ İÇİN PEK İYİ GÖRÜNMÜYOR..DEMEDİ DEME İBRAHİM...
  • HarunHarun50 dk önce
    Bu serefsizligi yapanlarla esad ayni goruste...bunlara uyan zavallilar dikkat edin iki uc alcak icin butun bir halka zulmu ancak zalimler yapar
  • ErenEren51 dk önce
    Bu faşist pislikler ülkemizde bulunan Ermeni nastandangelen göçmenler içinde bu şerefsizliği yapabilirler mi??? Yapamazlar. Çünkü hem ahlaksız bende şerefsizler

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