Aman dikkat! Büyük provokasyon peşindeler

Özellikle son zamanlarda sosyal medyada ortaya atılan savaştan kaçarak ülkemize sığınan Suriyeliler hakkında asılsız iddialarla toplum provoke edilmeye çalışılıyor.

Bunun son örneği İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yaşandı.

Önce Mehmet Akif Mahallesi’nde Suriyeli bir kişinin, 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği yalanı ortaya atıldı. Daha sonra da sosyal medyada bu yalan daha da ileri götürülerek “tecavüz” olarak aktarıldı. Sistematik tahrik üzerine mahalleli sokaklara döküldü. Yüzlerce kişi Aşık Veysel Caddesi üzerinde toplanarak polis merkezine yürümek istedi. Polis merkezi çevresinde ve caddede güvenlik tedbiri alan çevik kuvvet polis ekiplerinin ikazlarına rağmen slogan atarak bir türlü dağılmayan gruba polis tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulundu. Kalabalıktan bazılarının Suriyelilerin dükkânlarına zarar verdiği görüldü. Gruptan 18 kişi gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

“Suriyeli asıldı” iddiası

Provokasyon bununla da bitmedi. Bir çatı katında asılı hâlde bulunun bir kişinin görüntüleri paylaşılarak “Mahalleli Suriyeli tacizciyi astı” iddiası ortaya atıldı. Ancak bu iddia da boş çıktı. Görüntülerin birkaç gün önce çalıştığı fırının çatı katında kendini asarak intihar eden Türkmenistan uyruklu bir kişiye ait olduğu öğrenildi. Bu görüntüyü yayanlarla ilgili de araştırma başlatıldı.

5 kişi gözaltında

İstanbul Valiliği olayın yanlış anlamadan kaynakladığını belirterek, sosyal medya üzerinden provokasyon yapan hesapların tespiti için çalışma başlatıldığını açıkladı. Operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, 4 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Vatan Caddesi’nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler hakkında ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

Bahane sigara

Zaman zaman Suriyeli mültecilere yönelik kitlesel olaylarda sosyal medya dezenformasyonları etkin rol oynarken, birçok mültecinin can ve mal güvenliklerine yönelik ihlaller yaşanıyor. İstanbul Esenyurt’ta Suriyeli iki kişi, iddiaya göre sigara isteyen kişilere olumsuz cevap verince silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar, Suriyeli 2 kişinin üzerine 3 el ateş edip olay yerinden kaçtı. Bacaklarından vurulan Suriyeliler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bir provokasyon da Elâzığ’dan

Elâzığ’da ise bir esnafın Suriyeliler tarafından darbedildiği iddiaları üzerine, mahalle sakinleri ile Suriyeliler arasında kavga çıktı. Kavgada yaralanan 2 Suriyeli, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elâzığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Mahalle sakinleri, polisin uyarısı üzerine dağıldı.

Basın çanak tutuyor

Suriyelilere yönelik düşmanca yaklaşımlara sosyal medyanın yanı sıra bazı basın kuruluşları da çanak tutuyor. Geçtiğimiz günlerde Çekmeköy’ün Alemdağ Mahallesi’nde Özbeklerin cinayetle sonuçlanan kavgasını bazı gazeteler “Suriyeliler Türkmen gencin boğazını kesti” yalanıyla duyurarak bir skandala imza attı.